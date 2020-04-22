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Антицеллюлитный массаж в домашних условиях: подробная инструкция

22.04.2020

Апельсиновая корка – ненавистная проблема многих женщин. Чтобы избавиться от целлюлита не обязательно посещать салоны красоты и тратиться уйму денег на дорогостоящие процедуры! Добиться упругих ягодиц можно и в домашних условиях с помощью массажа! Как – читайте в нашем материале.

упражнения от целлюлита

Апельсиновая корка – проблема, с которой упорно борются женщины со всего мира. Появление целлюлита происходит в разном возрасте практически у каждой представительницы прекрасного пола. Раньше этот процесс, в основном, ассоциировался с беременностью и родами, но зачастую он может образоваться на теле намного раньше. Причинами этого являются неправильное питание,  режим дня, стрессы, отсутствие физической активности, генетическая предрасположенность и многое другое.

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Антицеллюлитный массаж

Антицеллюлитный массаж – один из самых популярных  способов борьбы с подкожными отложениями, но о его противопоказаниях знают далеко не все! Не стоит начинать процедуру, если у вас присутствует варикозное расширение вен, нарушения в работе сердца, раздражения в местах воздействия, воспалительные процессы, а также менструация. В случае возникновения любых сомнений, лучше проконсультироваться со специалистом.

Как правильно делать антицеллюлитный массаж

  1. Делать массаж лучше в утреннее или вечернее время.
  2. Мышцы должны быть полностью расслаблены и предварительно разогреты, например, теплым душем.
  3. Начинать массаж стоит медленно, постепенно ускоряя темп.
  4. Массаж всегда делается по направлению снизу вверх.
  5. Для лучшего скольжения рук и результата, воспользуйтесь специальными антицеллюлитными средствами и эфирными маслами (лучше всего подойдут цитрусовые).
  6. Зона живота, при необходимости, массируется очень деликатно и плавно, не вызывая никаких болевых ощущений.
  7. Покраснение проработанных зон является хорошим признаком, а вот сильная краснота говорит о том, что стоит работать со своим телом немного мягче.
  8. Массаж делается от 30 минут несколько раз в неделю.

антицеллюлитный массаж

Техники антицеллюлитного массажа

Техник массажа, а также специальных средств, с помощью которых он делается, существует много: с применением щетки, массажных рукавиц, вакуумных баночек, меда, масел и т.д. Главное – четко соблюдать основные правила: начиная с медленных и плавных поглаживаний, вы двигаетесь вверх по проблемным зонам, разминая, надавливая, массируя, похлопывая круговыми движениями все прорабатываемые части тела. Заканчивать процедуру стоит также плавными движениями.

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Медовый массаж

Медовый массаж безболезненный и даже приятный, особенно для тех, кто неравнодушен к меду. Ароматерапия в данном виде массажа играет не последнюю роль, так человек расслабляется, уровень стресса понижается. Если причина целлюлита была именно в нервном напряжении, то медовый массаж поможет справиться с ним.

Длительность сеанса медового массажа 10-15 минут. Он, как правило, используется для разогревания кожного покрова, питания и очищения, потому что мед обладает отличными скрабирующими свойствами и имеет в своем составе много полезных веществ.

После медового массажа можно «добить» любым другим из нижеперечисленных, чтобы эффект наступил быстрей и стал более заметным.

Вакуумный массаж

Достаточно эффективным видом антицеллюлитного массажа является баночный.

Баночный массаж можно делать в салоне или самостоятельно. В ярко выраженных проблемных зонах он может быть болезненным, все зависит от стадии. После процедуры не исключены кровоподтеки и синяки.

Ручной массаж

Ручной массаж предполагает прямое воздействие на патологические жировые отложения. Пальцы разбивают скопления клеток, продукты распада затем выводятся из организма вместе с током крови.

  1. Наносить масло следует сначала на руки, растерев его между ладонями. Только после этого можно перенести его на кожу проблемной зоны.
  2. Следующим этапом будет разминание и продавливание патологических разрастаний жировой ткани. Такое интенсивное воздействие правильно будет чередовать с растираниями и поглаживаниями для снятия болевого синдрома
  3. Начинать массаж правильно с равномерных поглаживаний в направлении тока лимфы, к паховым лимфатическим узлам.
  4. После следует стадия разогревания, это очень важный момент в антицеллюлитном массаже, все основные техники направлены именно на улучшение трофики и газообмена в тканях посредством активных растирательных движений.
  5. В заключение по массажной зоне нужно похлопать и легонько постучать. Эти приемы называются вибрацией и способствуют воздействию на глубокие мышечные группы, а также сосуды и нервы, что не только улучшает циркуляцию крови, но и стимулирует рефлекторную деятельность, что немаловажно в антицеллюлитном массаже.

Эта процедура более болезненна, чем баночный массаж, поскольку воздействие идет непосредственно на проблемное место.

Жировые клетки, разрастаясь, организуются в группы, которые обосабливаются от остальной ткани, покрываясь оболочкой. Разрастающиеся клетки пережимают сосуды и нервы, что препятствует нормальному питанию клеток, а также вызывает болевой спазм при ручном массаже.

антицеллюлитный массаж

Лимфодренажный массаж

Лимфодренажный массаж наиболее гуманный и безболезненный, но его эффективность видна только после 20-25-го сеанса.

Это медленный, расслабляющий массаж, который сгоняет лимфу и улучшает питание тканей проблемных зон. Собственно, но этом и основывается эффективность данного вида массажа. Под мягким воздействием на ткани оболочка сгруппировавшихся клеток постепенно разрушается, все внутренние процессы приходят в норму.

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Антицеллюлитный массаж массажером

Существует много разновидностей, но суть их в раздражении кожных покровов и более глубоких тканей, вследствие чего обеспечивается прилив крови к проблемным местам, как следствие, улучшение трофики и газообмена. Электрические массажеры имеют еще функцию вибрации, что также стимулирует обменные процессы в жировых клетках.

LPG-аппарат – новая разработка французских ученых. Суть заключается в одновременном механическом воздействии на глубокие слои кожи и создании эффекта вакуума. Таким образом, достигается максимальный эффект кровоснабжения тканей, подверженных целлюлиту. Это салонная процедура, эффект заметен уже после 10 процедур.

антицеллюлитный массаж

Помните, что массаж поможет вам обрести желаемые формы только в комплексном и систематическом применении. Кроме него стоит обязательно обратить внимание на рацион, количество физических нагрузок, режим дня и употребление воды. Запаситесь терпением и совсем скоро вы станете обладательницей упругой и идеальной кожи!

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