Апельсиновая корка – ненавистная проблема многих женщин. Чтобы избавиться от целлюлита не обязательно посещать салоны красоты и тратиться уйму денег на дорогостоящие процедуры! Добиться упругих ягодиц можно и в домашних условиях с помощью массажа! Как – читайте в нашем материале.

Апельсиновая корка – проблема, с которой упорно борются женщины со всего мира. Появление целлюлита происходит в разном возрасте практически у каждой представительницы прекрасного пола. Раньше этот процесс, в основном, ассоциировался с беременностью и родами, но зачастую он может образоваться на теле намного раньше. Причинами этого являются неправильное питание, режим дня, стрессы, отсутствие физической активности, генетическая предрасположенность и многое другое.

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Антицеллюлитный массаж

Антицеллюлитный массаж – один из самых популярных способов борьбы с подкожными отложениями, но о его противопоказаниях знают далеко не все! Не стоит начинать процедуру, если у вас присутствует варикозное расширение вен, нарушения в работе сердца, раздражения в местах воздействия, воспалительные процессы, а также менструация. В случае возникновения любых сомнений, лучше проконсультироваться со специалистом.

Как правильно делать антицеллюлитный массаж

Делать массаж лучше в утреннее или вечернее время. Мышцы должны быть полностью расслаблены и предварительно разогреты, например, теплым душем. Начинать массаж стоит медленно, постепенно ускоряя темп. Массаж всегда делается по направлению снизу вверх. Для лучшего скольжения рук и результата, воспользуйтесь специальными антицеллюлитными средствами и эфирными маслами (лучше всего подойдут цитрусовые). Зона живота, при необходимости, массируется очень деликатно и плавно, не вызывая никаких болевых ощущений. Покраснение проработанных зон является хорошим признаком, а вот сильная краснота говорит о том, что стоит работать со своим телом немного мягче. Массаж делается от 30 минут несколько раз в неделю.

Техники антицеллюлитного массажа

Техник массажа, а также специальных средств, с помощью которых он делается, существует много: с применением щетки, массажных рукавиц, вакуумных баночек, меда, масел и т.д. Главное – четко соблюдать основные правила: начиная с медленных и плавных поглаживаний, вы двигаетесь вверх по проблемным зонам, разминая, надавливая, массируя, похлопывая круговыми движениями все прорабатываемые части тела. Заканчивать процедуру стоит также плавными движениями.

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Медовый массаж

Медовый массаж безболезненный и даже приятный, особенно для тех, кто неравнодушен к меду. Ароматерапия в данном виде массажа играет не последнюю роль, так человек расслабляется, уровень стресса понижается. Если причина целлюлита была именно в нервном напряжении, то медовый массаж поможет справиться с ним.

Длительность сеанса медового массажа 10-15 минут. Он, как правило, используется для разогревания кожного покрова, питания и очищения, потому что мед обладает отличными скрабирующими свойствами и имеет в своем составе много полезных веществ.

После медового массажа можно «добить» любым другим из нижеперечисленных, чтобы эффект наступил быстрей и стал более заметным.

Вакуумный массаж

Достаточно эффективным видом антицеллюлитного массажа является баночный.

Баночный массаж можно делать в салоне или самостоятельно. В ярко выраженных проблемных зонах он может быть болезненным, все зависит от стадии. После процедуры не исключены кровоподтеки и синяки.

Ручной массаж

Ручной массаж предполагает прямое воздействие на патологические жировые отложения. Пальцы разбивают скопления клеток, продукты распада затем выводятся из организма вместе с током крови.

Наносить масло следует сначала на руки, растерев его между ладонями. Только после этого можно перенести его на кожу проблемной зоны. Следующим этапом будет разминание и продавливание патологических разрастаний жировой ткани. Такое интенсивное воздействие правильно будет чередовать с растираниями и поглаживаниями для снятия болевого синдрома Начинать массаж правильно с равномерных поглаживаний в направлении тока лимфы, к паховым лимфатическим узлам. После следует стадия разогревания, это очень важный момент в антицеллюлитном массаже, все основные техники направлены именно на улучшение трофики и газообмена в тканях посредством активных растирательных движений. В заключение по массажной зоне нужно похлопать и легонько постучать. Эти приемы называются вибрацией и способствуют воздействию на глубокие мышечные группы, а также сосуды и нервы, что не только улучшает циркуляцию крови, но и стимулирует рефлекторную деятельность, что немаловажно в антицеллюлитном массаже.

Эта процедура более болезненна, чем баночный массаж, поскольку воздействие идет непосредственно на проблемное место.

Жировые клетки, разрастаясь, организуются в группы, которые обосабливаются от остальной ткани, покрываясь оболочкой. Разрастающиеся клетки пережимают сосуды и нервы, что препятствует нормальному питанию клеток, а также вызывает болевой спазм при ручном массаже.

Лимфодренажный массаж

Лимфодренажный массаж наиболее гуманный и безболезненный, но его эффективность видна только после 20-25-го сеанса.

Это медленный, расслабляющий массаж, который сгоняет лимфу и улучшает питание тканей проблемных зон. Собственно, но этом и основывается эффективность данного вида массажа. Под мягким воздействием на ткани оболочка сгруппировавшихся клеток постепенно разрушается, все внутренние процессы приходят в норму.

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Антицеллюлитный массаж массажером

Существует много разновидностей, но суть их в раздражении кожных покровов и более глубоких тканей, вследствие чего обеспечивается прилив крови к проблемным местам, как следствие, улучшение трофики и газообмена. Электрические массажеры имеют еще функцию вибрации, что также стимулирует обменные процессы в жировых клетках.

LPG-аппарат – новая разработка французских ученых. Суть заключается в одновременном механическом воздействии на глубокие слои кожи и создании эффекта вакуума. Таким образом, достигается максимальный эффект кровоснабжения тканей, подверженных целлюлиту. Это салонная процедура, эффект заметен уже после 10 процедур.

Помните, что массаж поможет вам обрести желаемые формы только в комплексном и систематическом применении. Кроме него стоит обязательно обратить внимание на рацион, количество физических нагрузок, режим дня и употребление воды. Запаситесь терпением и совсем скоро вы станете обладательницей упругой и идеальной кожи!

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