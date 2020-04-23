Соус из киви к свинине от кулинара Игоря Мисевича
23.04.2020
Свинина и киви – несовместимые продукты? Игорь Мисевич, кулинарных дел мастер, считает, что их сочетание является идеальным, особенно если приготовить шашлык из свинины под соусом из киви. Вы будете поражены этим вкусовым новшеством!
Ингредиенты:
- Киви – 5 шт.
- Лук – 2 шт.
- Сахар – 3 ст. л.
- Перец черный – ½ ч. л.
- Соль
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Приготовление:
- Для соуса из киви перетереть через сито киви, смешать с поджаренным луком, добавить мед, сахар, соль, перец по вкусу.
- Взбить блендером.
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Video: Соус из киви к свинине от кулинара Игоря Мисевича
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