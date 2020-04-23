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Соус из киви к свинине от кулинара Игоря Мисевича

23.04.2020

Свинина и киви – несовместимые продукты? Игорь Мисевич, кулинарных дел мастер, считает, что их сочетание является идеальным, особенно если приготовить шашлык из свинины под соусом из киви. Вы будете поражены этим вкусовым новшеством!

Ингредиенты:

  • Киви – 5 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Сахар – 3 ст. л.
  • Перец черный – ½ ч. л.
  • Соль

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Приготовление:

  1. Для соуса из киви перетереть через сито киви, смешать с поджаренным луком, добавить мед, сахар, соль, перец по вкусу.
  2. Взбить блендером.

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Video: Соус из киви к свинине от кулинара Игоря Мисевича

Игорь Мисевич считает, что сочетание киви и свинины является идеальным! Приготовьте - и вы будете поражены этим вкусовым новшеством!

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