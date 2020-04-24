Хотите насытить организм витаминами и одновременно улучшить работу своих голосовых связок? Или нуждаетесь в обновлении голоса после длительной болезни? Читайте рецепт фруктового смузи в нашем материале.

Ингредиенты:

Виноград без косточки – 100 г

Яблоки – 200 г

Мед – 20 мг

Вода – 40 мг

Зеленый чай – 0,25 г

Фрукты для украшения смузи

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Способ приготовления:

Яблоки необходимо очистить от кожуры и положить в блендер. Взбиваем. Добавляем воду. Берем виноград, предварительно очистив его от косточек. Теперь добавляем мед и еще немного взбиваем. Добавляем к смеси зеленый чай, но не весь сразу, смотрим по консистенции нашего смузи.

Приятного аппетита!

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Video: Фруктовый смузи для ангельского голоса Смузи - вкусный и очень полезный напиток из натуральных продуктов. Существует много способов, как приготовить смузи. Мы предлагаем попробовать смузи из яблок и винограда по рецепту экспертов Все буде добре