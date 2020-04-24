Фруктовый смузи для ангельского голоса
24.04.2020
Хотите насытить организм витаминами и одновременно улучшить работу своих голосовых связок? Или нуждаетесь в обновлении голоса после длительной болезни? Читайте рецепт фруктового смузи в нашем материале.
Ингредиенты:
- Виноград без косточки – 100 г
- Яблоки – 200 г
- Мед – 20 мг
- Вода – 40 мг
- Зеленый чай – 0,25 г
- Фрукты для украшения смузи
Больше по теме: Овсяное печенье из хлопьев: рецепт пошагово
Способ приготовления:
- Яблоки необходимо очистить от кожуры и положить в блендер. Взбиваем. Добавляем воду.
- Берем виноград, предварительно очистив его от косточек. Теперь добавляем мед и еще немного взбиваем.
- Добавляем к смеси зеленый чай, но не весь сразу, смотрим по консистенции нашего смузи.
Приятного аппетита!
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре
Video: Фруктовый смузи для ангельского голоса
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=