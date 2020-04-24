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Маринад для шашлыка из курицы: рецепт пошагово

24.04.2020

Вы не любите куриный шашлык, поскольку мясо постоянно получается сухим? Это больше не проблема! Кулинарный эксперт и ресторатор Николай Тищенко рассказал, как приготовить удивительный ореховый маринад для куриного филе для шашлыка! Отныне шашлык из куриных грудок станет вашим любимым блюдом на мангале!

Ингредиенты для куриного шашлыка:

  • Филе курицы (куриные грудки) – 1 кг
  • Грецкие орехи — 150 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Масло растительное – 50 мл
  • Чеснок — полголовки
  • Лимон – ½ шт.
  • Специи – шафран, кинза, хмели-сунели, зира
  • Соль, перец – по вкусу

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Готовим самый вкусный маринад к шашлыку из курицы:

  1. Чеснок растереть на мелкой тёрке, измельчить репчатый лук.
  2. Орехи обжарить и мелко растолочь.
  3. Смешать ингредиенты и залить растительным маслом, тщательно перемешать.
  4. Добавить специи.

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Готовим шашлык из куриных грудок:

  1. Филе курицы подготовить и нарезать небольшими порционными кусочками.
  2. Натереть куриное филе маринадом, выложить плотно в ёмкость и оставить на 30 минут.
  3. Промаринованное филе посолить, приправить перцем, немного помять руками, чтобы оно впитало специи.
  4. Нанизать на шампур и жарить над горячими углями до готовности. Подавать с овощным салатом.

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Бонус: рецепт соуса к шашлыку

  1. Вам понадобится: пучок кинзы, базилика, 300 г вяленых помидоров, лук, перец чили, чеснок, соль и сахар по вкусу.
  2. Взбить ингредиенты в блендере до однородной массы.

Приятного аппетита!

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Video: Маринад для шашлыка из курицы: рецепт пошагово

Как приготовить маринад для шашлыка из курицы? Рецепт самого вкусного маринада вы найдете в нашем материале

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