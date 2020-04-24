Маринад для шашлыка из курицы: рецепт пошагово
24.04.2020
Вы не любите куриный шашлык, поскольку мясо постоянно получается сухим? Это больше не проблема! Кулинарный эксперт и ресторатор Николай Тищенко рассказал, как приготовить удивительный ореховый маринад для куриного филе для шашлыка! Отныне шашлык из куриных грудок станет вашим любимым блюдом на мангале!
Ингредиенты для куриного шашлыка:
- Филе курицы (куриные грудки) – 1 кг
- Грецкие орехи — 150 г
- Лук репчатый — 2 шт.
- Масло растительное – 50 мл
- Чеснок — полголовки
- Лимон – ½ шт.
- Специи – шафран, кинза, хмели-сунели, зира
- Соль, перец – по вкусу
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Готовим самый вкусный маринад к шашлыку из курицы:
- Чеснок растереть на мелкой тёрке, измельчить репчатый лук.
- Орехи обжарить и мелко растолочь.
- Смешать ингредиенты и залить растительным маслом, тщательно перемешать.
- Добавить специи.
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Готовим шашлык из куриных грудок:
- Филе курицы подготовить и нарезать небольшими порционными кусочками.
- Натереть куриное филе маринадом, выложить плотно в ёмкость и оставить на 30 минут.
- Промаринованное филе посолить, приправить перцем, немного помять руками, чтобы оно впитало специи.
- Нанизать на шампур и жарить над горячими углями до готовности. Подавать с овощным салатом.
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Бонус: рецепт соуса к шашлыку
- Вам понадобится: пучок кинзы, базилика, 300 г вяленых помидоров, лук, перец чили, чеснок, соль и сахар по вкусу.
- Взбить ингредиенты в блендере до однородной массы.
Приятного аппетита!
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Video: Маринад для шашлыка из курицы: рецепт пошагово
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