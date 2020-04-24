Вы не любите куриный шашлык, поскольку мясо постоянно получается сухим? Это больше не проблема! Кулинарный эксперт и ресторатор Николай Тищенко рассказал, как приготовить удивительный ореховый маринад для куриного филе для шашлыка! Отныне шашлык из куриных грудок станет вашим любимым блюдом на мангале!

Ингредиенты для куриного шашлыка:

Филе курицы (куриные грудки) – 1 кг

Грецкие орехи — 150 г

Лук репчатый — 2 шт.

Масло растительное – 50 мл

Чеснок — полголовки

Лимон – ½ шт.

Специи – шафран, кинза, хмели-сунели, зира

Соль, перец – по вкусу

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Готовим самый вкусный маринад к шашлыку из курицы:

Чеснок растереть на мелкой тёрке, измельчить репчатый лук. Орехи обжарить и мелко растолочь. Смешать ингредиенты и залить растительным маслом, тщательно перемешать. Добавить специи.

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Готовим шашлык из куриных грудок:

Филе курицы подготовить и нарезать небольшими порционными кусочками. Натереть куриное филе маринадом, выложить плотно в ёмкость и оставить на 30 минут. Промаринованное филе посолить, приправить перцем, немного помять руками, чтобы оно впитало специи. Нанизать на шампур и жарить над горячими углями до готовности. Подавать с овощным салатом.

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Бонус: рецепт соуса к шашлыку

Вам понадобится: пучок кинзы, базилика, 300 г вяленых помидоров, лук, перец чили, чеснок, соль и сахар по вкусу. Взбить ингредиенты в блендере до однородной массы.

Приятного аппетита!

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Video: Маринад для шашлыка из курицы: рецепт пошагово Как приготовить маринад для шашлыка из курицы? Рецепт самого вкусного маринада вы найдете в нашем материале