Хотите полакомиться полезным домашним печеньем из простых ингредиентов? Предлагаем вашему вниманию классическое овсяное печенье. Читайте пошаговый рецепт в нашем материале.

Ингредиенты:

100 г сливочного масла или маргарина

3/4 ст. сахара

щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

2 куриных яйца

2 ст. овсяных хлопьев

1 ст. л. муки

2 банана

100 г шоколадных дропсов

150 г цукатов (сухофруктов)

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Способ приготовления:

Блендером взбиваем размягченную растительно-сливочную смесь с сахаром. Продолжая взбивать, добавляем поочередно яйца и замешиваем до однородной массы. Овсяные хлопья соединяем с мукой и добавляем приготовленную ранее смесь. Замешиваем тесто. Прогреваем духовку до 180 градусов и выкладываем на противень пергамент для запекания, смазанный растительно-сливочной смесью. Из нашего теста делаем шарики размером с грецкий орех и выкладываем на противень. Легоконько приплющиваем шарики и выпекаем 5 минут.

Приятного аппетита!

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Video: Овсяное печенье из хлопьев: рецепт пошагово Хотите приготовить овсяное печенье? Все буде добре делится классическим рецептом овсяного печенья из хлопьев, которое легко и быстро можно приготовить дома