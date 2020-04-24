Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

«Суп хорошей жены» с рисом и гранатовым соком от Ольги Сумской

24.04.2020

Любимый мужчина не хочет есть ваш суп? Многие сталкиваются с этой проблемой! Но вы не отчаивайтесь! Актриса и прекрасная хозяйка Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления «Супа хорошей жены», перед которым он точно не устоит и исполнит любое ваше желание.

Ингредиенты:

  • Копчёные рёбрышки – 300 г
  • Мясной бульон – 1, 5 л
  • Фасоль в томатном соусе – 500 мл
  • Гранатовый сок – 150 мл
  • Рис белый круглозернистый – 120 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Чеснок чищеный – 1 зуб.
  • Кинза – 1 пучок
  • Острый стручковый перец – 1 шт.
  • Масло – 3 ст. л.
  • Чёрный молотый перец
  • Соль

Больше по теме: Финский суп из семги против простуды от Эктора Хименес-Браво

Приготовление:

  1. Налить на сковородку масло, насыпать в неё нарезанный репчатый лук. Когда он начнет карамелизироваться, добавить в сковородку замоченный рис.
  2. Тушить до полуготовности, залить гранатовым соком так, чтобы он только покрыл рис. Подождать, пока сок утушится вдвое.
  3. Поставить на плиту готовый и процеженный бульон из копчёных ребрышек и довести до кипения.
  4. Высыпать рис со сковородки в кипящий бульон и довести до кипения. Добавить консервированную фасоль в томатном соку и готовить еще 10-15 минут.
  5. Нарезать кинзу, чеснок, острый стручковый перец по вкусу и засыпать всё это в кастрюлю. Посолить, поперчить и выключить плиту.

Больше по теме: Эзогелин – турецкий суп невесты: рецепт Елены Иващук

Video: «Суп хорошей жены» с рисом и гранатовым соком от Ольги Сумской

Суп хорошей жены с рисом и гранатовым соком, рецепт которого рассказала актриса Ольга Сумская в эфире Все буде добре

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить