Любимый мужчина не хочет есть ваш суп? Многие сталкиваются с этой проблемой! Но вы не отчаивайтесь! Актриса и прекрасная хозяйка Ольга Сумская раскрыла секрет приготовления «Супа хорошей жены», перед которым он точно не устоит и исполнит любое ваше желание.

Ингредиенты:

Копчёные рёбрышки – 300 г

Мясной бульон – 1, 5 л

Фасоль в томатном соусе – 500 мл

Гранатовый сок – 150 мл

Рис белый круглозернистый – 120 г

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок чищеный – 1 зуб.

Кинза – 1 пучок

Острый стручковый перец – 1 шт.

Масло – 3 ст. л.

Чёрный молотый перец

Соль

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Приготовление:

Налить на сковородку масло, насыпать в неё нарезанный репчатый лук. Когда он начнет карамелизироваться, добавить в сковородку замоченный рис. Тушить до полуготовности, залить гранатовым соком так, чтобы он только покрыл рис. Подождать, пока сок утушится вдвое. Поставить на плиту готовый и процеженный бульон из копчёных ребрышек и довести до кипения. Высыпать рис со сковородки в кипящий бульон и довести до кипения. Добавить консервированную фасоль в томатном соку и готовить еще 10-15 минут. Нарезать кинзу, чеснок, острый стручковый перец по вкусу и засыпать всё это в кастрюлю. Посолить, поперчить и выключить плиту.

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Video: «Суп хорошей жены» с рисом и гранатовым соком от Ольги Сумской Суп хорошей жены с рисом и гранатовым соком, рецепт которого рассказала актриса Ольга Сумская в эфире Все буде добре