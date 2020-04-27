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Быстрый маринад для шашлыка

27.04.2020

Маринад для шашлыка — секрет успешного барбекю. Зачастую у нас нет времени долго мариновать шашлык, но ведь так хочется, чтобы он был нежным и сочным. В арсенале Игоря Мисевича есть секретное оружие — рецепты быстрых маринадов для шашлыка, которые сделают любое мясо изумительно вкусным всего за час!

Мало кто знает, но маринаду уже более 2000 лет. Еще древние римляне заметили, что вымачивание мяса и рыбы в соленой морской воде добавляет блюду мягкости и заметно улучшает вкус. Со временем маринады стали очень популярными, их рецепты совершенствовались и дополнялись новыми ингредиентами. Сегодня существуют рецепты экспресс-маринадов, которые быстро превращают даже жесткое мясо в непревзойдённый шашлык.

Рецепт быстрого горчичного маринада

Ингредиенты:

  • Горчица — 1 банка (250 г)
  • Лук репчатый — 2 крупные головки
  • Соевый соус — 1–2 ст. л.
  • Перец, шалфей, базилик, орегано — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Мелко нарезаем лук.
  2. Горчицу смешиваем с соевым соусом.
  3. Добавляем к смеси лук.
  4. Добавляем пряности. Все тщательно перемешиваем.
  5. Куски свинины обваливаем в маринаде и оставляем на час.

Для говядины горчица не подходит.  Это мясо довольно жесткое, а горчица не настолько сильно влияет на мясо, так что шашлык может получиться жёстким.

Рецепт быстрого мятно-лимонного маринада

Ингредиенты:

  • Лимонный сок — 4–5 ст. л.
  • Листочки мяты — 3–4 шт.
  • Белое вино — 60 мл
  • Репчатая луковица — 1 шт.
  • Чесночный порошок (или 2–3 измельчённые дольки чеснока) — по вкусу
  • Майоран, тимьян, молотый красный перец (острый и сладкий) — по вкусу

Способ приготовления:

  1. Луковицу мелко нарезать.
  2. Мяту порубить, полить лимонным соком.
  3. Смешиваем лук и мяту. Добавляем пряности и чеснок.
  4. Заливаем смесь вином. Всё хорошо перемешиваем.
  5. Маринуем мясо час.

Маринад на основе лимона более вкусный, а кислота менее агрессивная — она не расщепляет мясо на волокна, но убирает жесткость. Сок будет способствовать ускоренной ферментации мяса. Кроме размягчения, лимон помогает мясу лучше впитать специи и пряности. Такой маринад защищает продукт от сильного подгорания, так как первый тепловой удар он принимает на себя.

Рецепт быстрого универсального маринада из киви

Ингредиенты:

  • Киви — 1 шт.
  • Лук 3 шт.
  • Минеральная вода — 1 ст.
  • Специи — по вкусу

Приготовление:

  1. Лук мелко нарезать. Смешать со специями и минералкой.
  2. Киви перемалываем в блендере.
  3. Добавляем полученную смесь к луку. Хорошо перемешайте.
  4. Оставляем мариноваться на 20 мин.

Маринад из киви считается универсальным. Органические кислоты киви оказывают разрушающее действие на белок коллаген — мясо будет легко жеваться и усваиваться. А фермент, который содержится во фрукте, очень быстро размягчает мясо. Фрукт очень сильно влияет на мясо, так что подходит для всех видов, даже для жёсткой телятины.

Также узнайте в видео, как сделать быстрый маринад для шашлыка:

Video: Быстрый маринад для шашлыка

Как приготовить быстрый маринад для шашлыка? Читайте топ-3 лучших способов сделать маринад для шашлыка и замариновать в нем мясо для пикника

Пусть ваш шашлык будет самым вкусным!

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