Многие женщины не могут похвастаться стройными ножками и вынуждены прятать их, надевая штаны. А все из-за неприятной проблемы – варикоза! Чтобы забыть о нем и снова смело носить короткие платья и юбки, звездный тренер Анита Луценко разработала специальный комплекс упражнений. Она составила его по рекомендациям врача, так что регулярные тренировки смогут полностью остановить развитие болезни на первой стадии!

Колени к полу

Упражнения необходимо делать сидя. Согнуть ноги в коленях и соединить подошвы. Привести стопы как можно ближе к тазу. Упираясь руками на пол позади, вытянуть корпус и раскрыть грудную клетку. Необходимо максимально приблизить колени к полу. Держите положение 1-2 минуты.

Колено к голове

В положении лежа согнуть ноги в коленях над животом, одну ногу выпрямить, тянутся коленом к голове. Выпрямить вторую ногу перпендикулярно туловищу. Повторить по 5 раз на каждую ногу.

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Приподнятие

Упражнение делать в положении лежа. Вытянуть руки вдоль тела. На выдохе приподнять грудь, прогнуть спину и макушкой головы опереться в пол. Поднять прямые ноги под углом 45°. Соединить ладони и держать параллельно ногам. Желательно находиться в этом положении около минуты.

Натянутые носки

Сесть на пол, держать спину и ноги прямо. Соединить ступни вместе, тянуть носки к себе, затем от себя. Повторить 30 раз.

Чередование ног

Опереться руками в пол, попу поднять вверх. Стопы соединить вместе, согните одну ногу, вернутся в исходное положение. Чередуя ноги, повторить 30 раз.

Video: Упражнения при варикозе от Аниты Луценко Упражнения при варикозе от Аниты Луценко - лучшая профилактика этой болезни. 5 простых упражнений при варикозе, разработанных по рекомендации врача