«Язычки воробья»: рецепт пошагово
27.04.2020
Хотите попробовать что-нибудь экзотическое и заодно омолодиться? Египетское блюдо из макаронных изделий «Язычки воробья» не оставит вас равнодушной. Смотрите рецепт в нашем материале и сразу начинайте готовить.
Ингредиенты:
- Куриная тушка целая
- Лук – 3 шт
- Морковь – 3 шт
- Стебли сельдерея
- Пастернак корни – 2 шт
- Петрушка с корнем – пучок
- Соль, перец
- Оливковое масло
- Сливочное масло
- Макаронные изделия «язычки»
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Способ приготовления:
- Все овощи почистить и порезать. Сварить бульон.
- Опустить в бульон курицу и варить 40 минут, добавить соль.
- Нагреть духовку до 180 градусов. Отварную курицу смазать сливочным маслом и черным перцем. Запекать 40 минут до золотистой корочки.
- Пассеровать лук в масле до золотистой корочки.
- Затем в этом же масле обжарить «язычки» (лук перед этим достаем и выбрасываем, или используем для других нужд). После чего изделия варим в воде в пропорции ½.
Приятного аппетита!
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Video: «Язычки воробья»: рецепт пошагово
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