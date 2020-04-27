Хотите попробовать что-нибудь экзотическое и заодно омолодиться? Египетское блюдо из макаронных изделий «Язычки воробья» не оставит вас равнодушной. Смотрите рецепт в нашем материале и сразу начинайте готовить.

Ингредиенты:

Куриная тушка целая

Лук – 3 шт

Морковь – 3 шт

Стебли сельдерея

Пастернак корни – 2 шт

Петрушка с корнем – пучок

Соль, перец

Оливковое масло

Сливочное масло

Макаронные изделия «язычки»

Больше по теме: Эликсир молодости: витаминный смузи от звезд Голливуда

Способ приготовления:

Все овощи почистить и порезать. Сварить бульон. Опустить в бульон курицу и варить 40 минут, добавить соль. Нагреть духовку до 180 градусов. Отварную курицу смазать сливочным маслом и черным перцем. Запекать 40 минут до золотистой корочки. Пассеровать лук в масле до золотистой корочки. Затем в этом же масле обжарить «язычки» (лук перед этим достаем и выбрасываем, или используем для других нужд). После чего изделия варим в воде в пропорции ½.

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: «Язычки воробья»: рецепт пошагово Язычки воробья - рецепт пошагово. Как приготовить язычки воробья, читайте в материале