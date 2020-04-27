Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

«Язычки воробья»: рецепт пошагово

27.04.2020

Хотите попробовать что-нибудь экзотическое и заодно омолодиться? Египетское блюдо из макаронных изделий «Язычки воробья» не оставит вас равнодушной. Смотрите рецепт в нашем материале и сразу начинайте готовить.  

Ингредиенты:

  • Куриная тушка целая
  • Лук – 3 шт
  • Морковь – 3 шт
  • Стебли сельдерея
  • Пастернак корни – 2 шт
  • Петрушка с корнем – пучок
  • Соль, перец
  • Оливковое масло
  • Сливочное масло
  • Макаронные изделия «язычки»

Больше по теме: Эликсир молодости: витаминный смузи от звезд Голливуда

Способ приготовления:

  1. Все овощи почистить и порезать. Сварить бульон.  
  2. Опустить в бульон курицу и варить 40 минут, добавить соль.
  3. Нагреть духовку до 180 градусов. Отварную курицу смазать сливочным маслом и черным перцем. Запекать 40 минут до золотистой корочки.  
  4. Пассеровать лук в масле до золотистой корочки.
  5. Затем в этом же масле обжарить «язычки» (лук перед этим достаем и выбрасываем, или используем для других нужд). После чего изделия варим в воде в пропорции ½.  

Приятного аппетита!

Читайте больше интересных новостей в Viber  Все буде добре

Video: «Язычки воробья»: рецепт пошагово

Язычки воробья - рецепт пошагово. Как приготовить язычки воробья, читайте в материале

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить