Вы каждый день оттягиваете момент своего пробуждения, и в итоге частенько опаздываете? Да, вставать по утрам действительно нелегко, но не с комплексом упражнений от ведущей «Зважені та щасливі»-9 Аниты Луценко! Она научила просыпаться правильно и без проблем, и чтобы сил и вдохновения потом хватало на весь день!

Упражнение 1: самомассаж ушей

Разотрите руки, пока они не станут горячими. Соедините указательный, большой и средний пальцы и разотрите ухо сверху вниз 30 раз (большой палец при этом находится за ухом). Затем двумя пальцами большим и указательным пройдитесь по всему уху, начиная с верха и до низу.

На ушной раковине расположены около 170 биологически активных точек, через которые мы рефлекторно (то есть через нервные окончания), воздействуем с нашими органами и частями тела. Это упражнение поможет всему нашему телу проснуться! И включится! Воздействуя на эти точки и «будим» наши органы и положительно на них воздействуем.

Упражнение 2: самомассаж лба

Правую ладонь положите на лоб (на линию бровей), накройте левой ладонью, сосредоточьтесь на точке между бровями и смещайте ладонью кожу лба вправо и влево 30 раз.

Это упражнение поможет нам растормошить и задействовать нашу голову! То есть, на лбу находятся рефлекторные точки напрямую связанные с нашим мозгом. Закончите упражнение тем, что 10 секунд легко подушечками пальцев побарабаньте по лбу.

Упражнение 3: самомассаж живота

Лежа, втягивайте и надувайте живот как можно сильнее – 30 раз. Дыхание произвольное. Потом правую руку положите на солнечное сплетение, левую сверху, делайте круги по животу с легким нажимом по часовой стрелке – 30 раз.

Благодаря этому упражнению уходят все застойные явления в пищеварительном тракте, и нормализуется работа ЖКТ. На востоке считают, что пупок – канал связи человека с космосом и источник энергии. Этим упражнением мы усиливаем этот поток энергии.

Упражнение 4: вытягивание позвоночника

Лежа на спине, вытягивайте одновременно вверх и вниз (накрест) правую руку и левую ногу, затем наоборот – левую руку и правую ногу! Повторите по 15 раз. Затем аккуратно заведите ноги за голову (на столько на сколько сможете). Оставайтесь в таком положении 30 секунд. Опуститесь на кровать и расслабьтесь на 1 минуту. Упражнение для позвоночника увеличивает его гибкость, стимулирует все внутренние органы. Вокруг позвоночника находится большое количество нервных окончаний, которые связаны со всем нашим телом. Поэтому это упражнение очень эффективно пробуждает весь наш организм.

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Упражнение 5: самомассаж стоп

Теперь сядьте на край кровати, глаза открыты, левую ногу положите на правое колено, костяшками пальцев рук разотрите выемку на стопе 30 раз. Повторите это же для левой стопы! Это упражнение стимулирует все органы и системы нашего организма и помогает нам окончательно проснуться.

После такого пробуждения вам не захочется лениться, а наоборот возникнут силы и зарядку сделать, и накраситься, и принарядиться! А если нет времени – нестрашно – ведь вы уже размяли свое тело!

Video: Как быстро проснуться: советы от Аниты Луценко Простой способ, как быстро проснуться, от Аниты Луценко. Простая утренняя зарядка поможет быстро проснуться и сохранить энергию на целый день

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