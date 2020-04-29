А вы пробовали приготовить маринад для шашлыка с вином? Неповторимый аромат и мягкое мясо – ваше блюдо идеально! Как приготовить правильный винный маринад для шашлыка – читайте в нашем материале.

Универсальный винный маринад с чесноком

Ингредиенты:

вино сорта марсала – ¼ стакана

уксус бальзамический – ¼ стакана

сок лимонный – 2 ст. л.

орегано (свежий!) – 2 ст. л.

листья базилика – 2 ст. л.

перец черный – ¼ ч. л.

чеснок – 4 зуб.

Приготовление:

Мелко нарезать листья орегано и базилика. Измельчить чеснок ножом. Смешать вино, уксус, сок, зелень, чеснок и перец в миске. Положить мясо в полиэтиленовый пакет. Залить маринадом. Поставить в холодильник на ночь.

Такой маринад для шашлыка с вином хорошо сочетается и с говядиной, и с курицей! Не бойтесь экспериментировать!

Больше по теме: Шашлык из шампиньонов – маринад для грибов

Простой винный маринад для шашлыка из свинины

Ингредиенты:

сухое белое вино – 1 ½ стакана

лук репчатый – 2 шт.

лавровый лист – 2 шт.

душистый перец – 5 шт.

перец черный молотый – по вкусу

соль – по вкусу

Приготовление:

Нарезать мясо средними кусками. Сложить в кастрюлю, присыпать специями. Нарезать лук полукольцами. Добавить к мясу. Залить вином. Перемешать. Поставить в холодильник на три часа.

Ваша свинина будет самой нежной и вкусной!

Больше по теме: Нюрнбергские колбаски – рецепт Андрея Бабаева

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре