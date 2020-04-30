Быстрый маринад для шашлыка: топ-3 экспресс-методов
Кулинарный эксперт Игорь Мисевич рассказал, как правильно мариновать мясо для шашлыка в зависимости от вида, и предложил три оригинальных рецепта, которые подготовят продукт к жарке всего за 20–30 минут. Читайте рецепт маринада для шашлыка в нашем материале.
Маринад – это смесь кислоты, растительного масла и приправ. В маринады перед жаркой погружают сырое мясо, птицу или даже рыбу, чтобы придать продукту аромат и правильную консистенцию – сделать мягче. Ингредиенты в каждом рецепте рассчитаны на килограмм мяса.
Маринад 1: «Кровавая Мэри» (для говядины)
Ингредиенты:
- Домашний томатный сок – 300 мл;
- Лук – 1 шт.;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Красный перец – по вкусу;
- Водка – 50 мл;
- Ворчестерский соус – 1 ст. л.;
- Соль – 1 ч. л.;
- Лимонный сок – 2 капли;
- Тертый хрен – 0,5 ст. л.;
- Оливковое масло – 5 ст. л.
Мясо и томаты – удачное сочетание. Не стоит переживать из-за наличия алкоголя, так как это важная составляющая термической обработки мяса. Мясо, маринуясь в таком составе, становится нежнее, а под воздействием жара спирты испаряются.
Маринад 2: соево-коньячный (для свинины)
Ингредиенты:
- Коньяк – 150 мл;
- Соевый соус – 150 мл;
- Красный перец – по вкусу;
- Острый перец – по вкусу;
- Черный перец горошком – по вкусу;
- Лук – 2 шт.;
- Растительное масло – 3 ст. л.
Маринад 3: апельсиновый с корицей (для курицы)
Ингредиенты:
- Апельсиновый фреш – 200 мл;
- Красный острый перец – по вкусу;
- Чеснок – 2 зубчика;
- Черный перец – по вкусу;
- Соль – по вкусу;
- Корица – на кончике ножа;
- Оливковое масло – 2 ст. л.
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Советы по приготовлению:
- Маринад замешивать в миске из пластика, стекла или керамики. Алюминиевая миска или кастрюля добавит мясу неприятный привкус, поскольку кислота из маринада начнет разъедать металл.
- Чтобы мясо лучше мариновалось, отправьте его в холодильник или прохладное место.
- Небольшие кусочки проколоть вилкой или ножом, чтобы мясо хорошо впитало маринад.
- Используйте кислые продукты в меру, иначе мясо станет жестким и тугим. К ним относятся: уксус, вина, лимонный сок. Помните, кислоту и растительное масло в маринаде смешивают один к одному.
- Если мариновать приходится на природе, смешивайте ингредиенты и мясо в полиэтиленовом пакете, из которого нужно будет выпустить воздух.
- Мясо – такой продукт, который предпочитает только один вид маринада, но ни в коем случае не все одновременно.
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