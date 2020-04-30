Убрать лишние накопления жира поможет техника Аниты Луценко. Упражнения можно делать просто лежа на диване! Этот комплекс упражнений для ленивых поможет вам сбросить лишний вес и быстро привести себя в форму. Смотрите в нашем материале упражнения от Аниты Луценко.

Жировые ловушки – это места на теле человека, где, в зависимости от пола и генетики, может накапливаться жир. Они не зависят от общего веса, т. е. могут быть даже у худых. Зачастую такими проблемными местами у женщин становится область над коленями и бедра.

Комплекс состоит из 3 упражнений!

Упражнение №1

Лёжа на спине, выпрямите ноги под углом 90 градусов к телу, руки вытянуты вдоль тела. Мышцы обеих ног напряжены, носки тянутся вверх. В такой позе находимся 30 секунд.

Согните правую ногу, напрягая все мышцы. Верните в исходное положение и повторите другой ногой. Выполняйте упражнение в одном ритме без пауз 15 раз.

С помощью этих упражнений мы тренируем переднюю поверхность бедра, тем самым подкачивая те проблемные места над коленями. На этом этапе работают мышцы пресса, что параллельно подтянет наш живот, и мышцы голени.

Больше по теме: Как быстро избавиться от целлюлита на ногах

Упражнение №2

Положение то же, что и на первом этапе. Левая нога вверху, правая согнута в колене. Стопы обеих ног прямые, т.е. стопа левой ноги – параллельна потолку. Мышцы ног должны быть напряжены. Чередуйте сгибание и разгибание ног. Выполняйте упражнение в одном ритме без пауз 15 раз.

Этими движениями мы будем прорабатывать переднюю поверхность бедра, что также поспособствует подтяжке верхней части ног и устранению «жировых ловушек» над коленями.

Больше по теме: Моделируем стройные ноги с Анитой Луценко

Упражнение №3

Ноги подняты вверх, мышцы напряжены. Разверните ноги так, чтобы колени максимально смотрели в стороны. Левая пятка впереди правой ноги. Надавливайте левой ногой на правую, а правой – сопротивляйтесь! Выполняйте упражнение на протяжении 2 минут, чередуя то правую, то левую ногу.

Больше по теме: Эффективные упражнения для женского здоровья

Согните ноги в коленях, положите правую лодыжку поверх левой. Надавите правой ногой на левую, при этом сопротивляйтесь левой ногой. Вернитесь в первую позицию и повторите весь этап 15 раз.

Выполняя этот комплекс ежедневно, уже в течение недели вы увидите первый результат! А через месяц ваши ножки преобразятся, и «жировые ловушки» заметно уменьшатся!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Упражнения для ленивых от Аниты Луценко Смотрите, какие упражнения для похудения рекомендует делать Анита Луценко. Этот комплекс упражнений для ленивых поможет вам сбросить лишний вес. Смотрите упражнения от Аниты Луценко