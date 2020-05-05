Маринад для шашлыка — секрет успешного барбекю. Зачастую у нас нет времени долго мариновать шашлык, но ведь так хочется, чтобы он был нежным и сочным. В арсенале Игоря Мисевича есть секретное оружие — рецепты быстрых маринадов для шашлыка, которые сделают любое мясо изумительно вкусным всего за час!

Мало кто знает, но маринаду уже более 2000 лет. Еще древние римляне заметили, что вымачивание мяса и рыбы в соленой морской воде добавляет блюду мягкости и заметно улучшает вкус. Со временем маринады стали очень популярными, их рецепты совершенствовались и дополнялись новыми ингредиентами. Сегодня существуют рецепты экспресс-маринадов, которые быстро превращают даже жесткое мясо в непревзойдённый шашлык.

Рецепт быстрого горчичного маринада

Ингредиенты:

Горчица — 1 банка (250 г)

Лук репчатый — 2 крупные головки

Соевый соус — 1–2 ст. л.

Перец, шалфей, базилик, орегано — по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарезаем лук. Горчицу смешиваем с соевым соусом. Добавляем к смеси лук. Добавляем пряности. Все тщательно перемешиваем. Куски свинины обваливаем в маринаде и оставляем на час.

Для говядины горчица не подходит. Это мясо довольно жесткое, а горчица не настолько сильно влияет на мясо, так что шашлык может получиться жёстким.

Рецепт быстрого мятно-лимонного маринада

Ингредиенты:

Лимонный сок — 4–5 ст. л.

Листочки мяты — 3–4 шт.

Белое вино — 60 мл

Репчатая луковица — 1 шт.

Чесночный порошок (или 2–3 измельчённые дольки чеснока) — по вкусу

Майоран, тимьян, молотый красный перец (острый и сладкий) — по вкусу

Способ приготовления:

Луковицу мелко нарезать. Мяту порубить, полить лимонным соком. Смешиваем лук и мяту. Добавляем пряности и чеснок. Заливаем смесь вином. Всё хорошо перемешиваем. Маринуем мясо час.

Маринад на основе лимона более вкусный, а кислота менее агрессивная — она не расщепляет мясо на волокна, но убирает жесткость. Сок будет способствовать ускоренной ферментации мяса. Кроме размягчения, лимон помогает мясу лучше впитать специи и пряности. Такой маринад защищает продукт от сильного подгорания, так как первый тепловой удар он принимает на себя.

Рецепт быстрого универсального маринада из киви

Ингредиенты:

Киви — 1 шт.

Лук — 3 шт .

3 шт Минеральная вода — 1 ст.

Специи — по вкусу

Приготовление:

Лук мелко нарезать. Смешать со специями и минералкой. Киви перемалываем в блендере. Добавляем полученную смесь к луку. Хорошо перемешайте. Оставляем мариноваться на 20 мин.

Маринад из киви считается универсальным. Органические кислоты киви оказывают разрушающее действие на белок коллаген — мясо будет легко жеваться и усваиваться. А фермент, который содержится во фрукте, очень быстро размягчает мясо. Фрукт очень сильно влияет на мясо, так что подходит для всех видов, даже для жёсткой телятины.

Также узнайте в видео, как сделать быстрый маринад для шашлыка:

Video: Быстрый маринад для шашлыка Как приготовить быстрый маринад для шашлыка? Читайте топ-3 лучших способов сделать маринад для шашлыка и замариновать в нем мясо для пикника

Пусть ваш шашлык будет самым вкусным!

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре