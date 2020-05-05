Как избавиться от «ушек» на бедрах

Вы хотите надеть облегающее платье, но ненавистные «ушки» на бедрах заставляют скрываться под невзрачными балахонами? Не отчаивайтесь! Тренер проекта «Зважені та щасливі»-8 и чемпион по боксу Вячеслав Узелков показал уникальный комплекс упражнений, благодаря которому вы станете обладательницей идеальных бедер!

Тренер проекта «Зважені та щасливі»-8 Вячеслав Узелков знает, как правильно тренироваться, чтобы организм в здоровом режиме терял вес. Не секрет, что существуют части тела, которые сложно поддаются похудению. К таким относятся и «ушки». Однако рано отчаиваться, ведь есть три несложных, но эффективных упражнения, которые помогут вам стать стройнее.

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Упражнение 1. Лежа на полу, носочки натяните, прямые руки растяните. Делайте перекаты на один бок и на другой. Выполняйте по 30 раз в каждую сторону.

Упражнение 2. Лежа на правом боку, правой рукой держите голову. Ведите левую ногу вперед, возвращайтесь в исходное положение и сразу же ведите ногу вверх. На каждую ногу делайте по 30 медленных махов вперед и 30 махов вверх. И лежа на боку, максимально втяните живот, таким образом, ваш пресс будет в тонусе!

Упражнение 3. Лежа на боку, голову придерживайте ладонью, верхнюю ногу приподнимите. Рисуйте круги верхней ногой сначала в одну, потом в другую сторону. Для каждой ноги выполняйте по 30 кругов по часовой и 30 кругов против часовой стрелки.

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