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Американский мясной пирог: рецепт пошаговый

06.05.2020

Мясной пирог – рецепт сочного теста с ароматной начинкой придется по вкусу истинным гурманам и ценителям высокой кухни. Мастер-класс по приготовлению этого чудо-пирога проведет сестра Сергея Калинина Галина. Узнайте, как готовить мясной пирог – рецепт прямиком из Америки в нашем материале!

мясной пирог

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Пирог с куриным мясом и овощами считается традиционным американским блюдом. Это одно из старинных традиционных блюд, которые готовили еще мамы и бабушки современной молодежи. Поэтому в некоторых американцев вкус мясного пирога ассоциируется с детством. В ресторанах это блюдо не очень популярное. Пирог с курятиной можно отнести к перечню классических домашних американских блюд. Сестра Сергея Калинина Галина проживает в США, и уже освоила все тонкости приготовления этого деликатеса. Теперь она научит готовить мясной пирог и вас, дорогие читатели!

Ингредиенты для формы диаметром 22-24 см:

Для теста:

  • 180-200 гр муки
  • 125 г сливочного масла
  • 125 г сливочного сыра (или жирного творога)
  • Щепотка соли
  • 1-2 ст. л. ледяной воды

Для начинки:

  • 500 г куриного филе (вареного)
  • 150 г шампиньонов
  • 1 шт. вареного лука
  • 1 ст. л . сливочного масла
  • 1 ст. растительного масла
  • Соль
  • Перец
  • 50-100 г твердого сыра

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Для соуса бешамель:

  • 250 мл молока
  • 50 г сливочного масла
  • 45 г муки
  • Соль
  • Щепотка мускатного ореха
  • 1 яйцо для смазывания
  • Кунжут для присыпки

Приготовление теста:

  1. Сначала перетрите сливочное масло с мукой. Затем добавьте туда сыр, соль, воду, и замесите мягкое тесто.
  2. Потом заверните его в пленку и спрячьте на час в холодильник.

Приготовление начинки бешамель:

  1. Растопите масло в кастрюле с толстым дном, затем добавьте муку. Размешайте полученную смесь.
  2. Затем, не прекращая мешать, влейте в смесь тонкой струйкой молоко.
  3. Добавьте соль и мускатный орех.
  4. Варите полученную смесь, помешивая до загустения. Затем остудите.
  5. Сварите в подсоленной воде куриное филе. После этого нарежьте его мелкими кубиками.
  6. Нарежьте лук кубиками, а грибы пластинками. Затем разогрейте масло в сковородке и обжарьте их.
  7. Добавьте на сковородку мелко нарезанное куриное мясо, соль, перец.
  8. Снимите начинку с огня, добавьте тертый сыр.

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Формирование пирога:

  1. Разделите на две части охлажденное тесто.
  2. Раскатайте одну из частей в круг, и выложите в форму, так чтобы края свисали.
  3. Смажьте свисающие края взбитым яйцом.
  4. Выкладите поверх начинку, залейте ее соусом бешамель.
  5. Теперь раскатайте другую часть теста: нарежьте на полоски и выложите их сверху переплетами.
  6. Края аккуратно срежьте.
  7. Смажьте яйцом тесто и посыпьте кунжутом.
  8. Выпекайте пирог при 180 ˚С около 40-45 минут.

Приятного аппетита!

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Video: Американский мясной пирог: рецепт пошаговый

Мясной пирог - рецепт сочного и вкусного американского мясного пирога. Рецепт, как приготовить мясной пирог, читайте в материале

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