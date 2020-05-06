Американский мясной пирог: рецепт пошаговый
Мясной пирог – рецепт сочного теста с ароматной начинкой придется по вкусу истинным гурманам и ценителям высокой кухни. Мастер-класс по приготовлению этого чудо-пирога проведет сестра Сергея Калинина Галина. Узнайте, как готовить мясной пирог – рецепт прямиком из Америки в нашем материале!
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Пирог с куриным мясом и овощами считается традиционным американским блюдом. Это одно из старинных традиционных блюд, которые готовили еще мамы и бабушки современной молодежи. Поэтому в некоторых американцев вкус мясного пирога ассоциируется с детством. В ресторанах это блюдо не очень популярное. Пирог с курятиной можно отнести к перечню классических домашних американских блюд. Сестра Сергея Калинина Галина проживает в США, и уже освоила все тонкости приготовления этого деликатеса. Теперь она научит готовить мясной пирог и вас, дорогие читатели!
Ингредиенты для формы диаметром 22-24 см:
Для теста:
- 180-200 гр муки
- 125 г сливочного масла
- 125 г сливочного сыра (или жирного творога)
- Щепотка соли
- 1-2 ст. л. ледяной воды
Для начинки:
- 500 г куриного филе (вареного)
- 150 г шампиньонов
- 1 шт. вареного лука
- 1 ст. л . сливочного масла
- 1 ст. растительного масла
- Соль
- Перец
- 50-100 г твердого сыра
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Для соуса бешамель:
- 250 мл молока
- 50 г сливочного масла
- 45 г муки
- Соль
- Щепотка мускатного ореха
- 1 яйцо для смазывания
- Кунжут для присыпки
Приготовление теста:
- Сначала перетрите сливочное масло с мукой. Затем добавьте туда сыр, соль, воду, и замесите мягкое тесто.
- Потом заверните его в пленку и спрячьте на час в холодильник.
Приготовление начинки бешамель:
- Растопите масло в кастрюле с толстым дном, затем добавьте муку. Размешайте полученную смесь.
- Затем, не прекращая мешать, влейте в смесь тонкой струйкой молоко.
- Добавьте соль и мускатный орех.
- Варите полученную смесь, помешивая до загустения. Затем остудите.
- Сварите в подсоленной воде куриное филе. После этого нарежьте его мелкими кубиками.
- Нарежьте лук кубиками, а грибы пластинками. Затем разогрейте масло в сковородке и обжарьте их.
- Добавьте на сковородку мелко нарезанное куриное мясо, соль, перец.
- Снимите начинку с огня, добавьте тертый сыр.
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Формирование пирога:
- Разделите на две части охлажденное тесто.
- Раскатайте одну из частей в круг, и выложите в форму, так чтобы края свисали.
- Смажьте свисающие края взбитым яйцом.
- Выкладите поверх начинку, залейте ее соусом бешамель.
- Теперь раскатайте другую часть теста: нарежьте на полоски и выложите их сверху переплетами.
- Края аккуратно срежьте.
- Смажьте яйцом тесто и посыпьте кунжутом.
- Выпекайте пирог при 180 ˚С около 40-45 минут.
Приятного аппетита!
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