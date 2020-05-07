Хотите избавиться от 10 килограммов жира всего за месяц? Звездный фитнес-инструктор Анита Луценко и победитель шоу «Герої та коханці», ведущий тренер Роман Грицина разработали интенсивную тренировку, которая поможет за 10 минут в день приблизить ваши формы к идеальным!

Упражнение №1 – воздушные приседания:

Поставить ноги шире таза, носки развести в сторону. Присесть, выпрыгнуть, во время прыжка развести ноги шире и при приземлении также глубоко присесть. Повторить 20 раз в течение 2 минут.

Упражнение №2 – двойной удар:

Исходное положение – лечь на коврик и поставить ноги, широко их разведя. Поднять таз как можно выше, напрягая ягодицы и опуститься. Далее поднять корпус и ладонями коснуться пола.

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Упражнение №3 – виртуоз:

Облокотиться на руки, приподнять бедра. На весу выпрямить ногу и тянуться противоположной рукой к ноге. Коснуться ноги. Повторить также 20 раз.

Упражнение №4 – идеальная спина:

Лечь на живот, приподнять руки, а ноги поставить на носочки. Поднять корпус и свести лопатки. На вдохе тянемся, на выдохе – сводим корпус. Повторить также 20 раз в течение 2 минут.

Упражнение №5 – скалолаз:

Исходное положение – планка. Подтянуть согнутую ногу к груди на вдохе, а на выдохе поменять ногу и на третий счет остановиться, чтобы зафиксировать пресс. Упражнение выполняется энергично и быстро 20 раз за 2 минуты.

Video: Интенсивная тренировка от Аниты Луценко и Романа Грицина Анита Луценко и тренер Роман Грицин разработали интенсивную тренировку, которая поможет похудеть к лету. Тренировки для похудения в нашем материале