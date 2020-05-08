Существует выражение: «Вода – источник жизни». Действительно, для нормального функционирования человеческого организма необходимо употреблять около 2 литров воды в сутки. Но и здесь есть загвоздка – как же делать это правильно? Именно об этом рассказала диетолог Светлана Фус. Когда пить воду – до или после еды – читайте в материале.

Когда пить воду – до или после еды?

Многие задаются вопросом, какое время самое подходящее для употребления воды – до еды, во время или после? Диетолог утверждает, что вода размягчает пищу, облегчая задачу пищеварительной системы, поэтому во время процесса поглощения еды воду пить необходимо. К тому же потребление воды помогает уменьшить количество съеденной пищи.

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Мнение о том, что во время еды лучше не пить воду, – ошибочно. Все дело в том, что главная роль в процессе переваривания пищи принадлежит соляной кислоте, содержащейся в желудочном соке. Она выделяется в ответ на принятую пищу, размягчает ее, активизирует ферменты, способствует образованию пищеварительных гормонов. Небольшие изменения концентрации соляной кислоты с помощью воды принципиального значения не имеют. Это то же самое, что разбавить водой 50 граммов сока: от этого объем не уменьшиться.

Главное правило: в течение часа после еды пить не рекомендуется.

Если вы съели суп, который занимает 200 мл от объема желудка, мясо – тоже 200 мл, гарнир – 100 мл и вдобавок после этого выпили еще 2 чашки чая, в результате желудок оказывается растянутым, и в следующий раз он требует больше еды.

Video: Когда пить воду – до или после еды? Советы диетолога Человеку необходимо выпивать около 2 литров воды в день! Но как же делать это правильно? Об этом рассказала диетолог Светлана Фус

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