Чтобы сделать кожу более идеальной и защищенной следует использовать увлажняющий крем. Актриса и эксперт «Все буде добре» Ольга Сумская охотно поделилась с нами рецептом его приготовления в домашних условиях. Больше информации – в нашем материале.

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Все составляющие для увлажняющего крема можно купить в аптеке или в магазине для мыловарения.

Ингредиенты:

Масло ши рафинированное – 120 г

Масло из косточек арбуза – 20 г

Ванильный экстракт – 3 г

Кукурузный крахмал – 7,5 г

Приготовление:

Масло ши переложить в емкость для миксера и отправить в микроволновку на самую маленькую мощность на 2–3 минуты. Масло ши смягчает и питает кожу, благодаря этому она не шелушится и наш загар продержится дольше. Далее достаем и взбиваем все миксером, смотрим на масло, оно должно стать консистенции сметаны, объем прямо на глазах увеличится вдвое. Добавляем масло косточек арбуза (оно образует на коже тонкую пленку, препятствующую испарению влаги, также масло защищает от неблагоприятных факторов внешней среды) и ванильный экстракт (придаст приятный аромат, а также дополнительно смягчит и увлажнит кожу). Опять взбиваем. Добавляем кукурузный крахмал. Взбиваем. Секрет: крахмал поможет создать густую структуру, и поэтому не нужно добавлять эмульгаторы. Также крахмал впитывает излишнюю жирность. Перекладываем в стеклянную банку для крема. Сохраняем при температуре + 4–25 градусов.

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