Бывает и так, что после долгой носки серебро чернеет. Читайте, как почистить серебро в домашних условиях и почему оно чернеет.

Чаще всего серебро чернеет из-за высокой влажности помещения, в котором хранятся украшения. Потемнение ювелирного изделия также происходит при длительном контакте с кожей. Причем скорость процесса носит индивидуальный характер – на одном человеке серебро может не темнеть годами, а на другом потемнеет за считанные дни. Обычно это говорит о проблемах со здоровьем. Также изменение цвета серебра и потеря блеска может произойти при контакте с косметическими средствами и веществами, содержащими ионы серы. Быстрое потемнение серебра происходит при контакте с бытовым газом, резиной, луком, яичными желтками, поваренной солью и некоторыми моющими средствами. Чтобы вернуть драгоценному металлу былое сияние, нужно знать, как правильно чистить серебро, а сделать это можно в домашних условиях.

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Конечно, вы можете купить специальное средство для чистки серебряных изделий в хозяйственном или ювелирном магазине, но стоит оно недешево. Поэтому гораздо лучше использовать проверенные народные средства, которые наверняка найдутся в каждом доме. Стоит отметить, что серебро достаточно мягкий материал, поэтому следует избегать агрессивных чистящих средств с абразивными частицами.

Простые методы чистки серебра

Для первого способа вам понадобятся вода, сода и фольга. ВРазведите 1-2 столовые ложки соды в 500 мл воды, поставьте этот раствор на огонь и, когда вода закипит, опустите туда серебро и кусочек обычной пищевой фольги. Через 10-15 минут серебро будет блестеть, как новое!

Второй способ поможет избавиться от различных наслоений на украшении. Сначала сделайте раствор: на 1 л кипяченой воды нужно 50 гр. соды. Возьмите кастрюлю, застелите ее дно фольгой и положите туда серебро. Затем залейте данным раствором украшение. Реакция соды и алюминия с сульфидом серебра поможет избавиться от черноты и наслоений на ювелирном изделии.

Вместо соды также можно использовать соль (1 ч.л. на 200 мл воды): в этом случае придется замочить серебро на пару часов или прокипятить его в течение 10-15 минут.

Как чистить серебро в домашних условиях спиртом

Один из самых распространенных очистителей серебра – это нашатырный спирт. Итак, приготовьте раствор – 2 ложки нашатырного спирта на литр воды. Для усиления эффекта в смесь можно добавить немного перекиси водорода и мыла. Опустите серебряные изделия в раствор на 15 минут, а затем протрите их ворсистой тряпочкой.

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Как чистить серебро в домашних условиях лимонной кислотой

Вернуть украшениям блеск и устранить налет поможет раствор лимонной кислоты.Разведите 100 грамм лимонной кислоты в 0,5 литра воды и поставьте раствор на водяную баню. Опустите туда серебряное изделие и кусочек медной проволоки, кипятите 15-30 минут, а затем промойте водой.

Как чистить серебро в домашних условиях уксусом

От налета и плесени на серебре поможет избавиться укус. Подогрейте 6% раствор уксуса, обмакните в него мягкую тряпочку и протрите металл. Также многие советуют прокипятить изделие в Кока-коле в течение 5 минут. Ее «полезный» состав поможет удалить темный налет за считанные минуты.

Как чистить серебро в домашних условиях губной помадой

Эффективным средством для чистки серебра является обычная губная помада. Возьмите старое косметическое средство и обильно смажьте им ювелирное изделие. Затем тщательно протрите ватным диском. Этот способ поможет очистить украшение от черноты без лишних усилий! Но есть один недостаток: эффективной будет очистка украшений только с гладкой поверхностью.

По тому же принципу для очищения серебра можно использовать зубную пасту: нанесите средство на зубную щетку с мягким ворсом, натрите им украшение, а затем промойте в теплой воде. После этого отполируйте ювелирное украшение салфеткой с мягкой ткани.

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Как чистить серебро в домашних условиях с помощью яичных желтков



Еще одним простым средством очистки серебра являются яичные желтки. Смочите ватный диск в желтке и натрите им поверхность ювелирного изделия. Затем оставьте его на пару минут подсохнуть и промойте теплой водой.

Если требуется радикальная чистка серебра, используйте абразив, например, чистка зубной пастой и щеткой. Лучше всего смешать воду с нашатырным спиртом и зубным порошком в пропорции 5:2:2. Потрите изделие щеткой с этим составом, а затем промойте водой. Но стоит отметить, что, несмотря на эффективность такой чистки, она достаточно грубая и царапает поверхность драгоценного металла.

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