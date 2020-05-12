Фасоль – источник растительного белка, благодаря которому вы можете похудеть! В нем содержится огромное количество полезных микроэлементов, которые помогут вам надолго сохранить красоту и молодость! Диетолог Светлана Фус рассказала, чем для нас так полезна стручковая фасоль!

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Чем полезна стручковая фасоль

Витамин С (аскорбиновая кислота)

Витамин С полезен не только для повышения иммунитета. Аскорбиновая кислота укрепляет стенки клеток, делает их «непроницаемыми» для вирусов. Он является одним из самых простых и доступных антиоксидантов – веществ, которые замедляют процесс старения. Аскорбиновая кислота принимает участие в образовании коллагеновых волокон, которые обеспечивают упругость и эластичность нашей кожи, и тем самым предотвращает появление морщин.

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Бета-каротин

Бета-каротин необходим для выработки витамина А. Нехватка этого витамина в организме приводит к ломкости ногтей, секущимся волосам. Но если женщина включит в свой рацион стручковую фасоль, то уже через месяц ее волосы приобретут здоровый блеск, перестанут сечься, ногти укрепятся и перестанут ломаться.

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Клетчатка – пищевые волокна

Грубые пищевые волокна (клетчатка), которые очень медленно перевариваются, и белок, содержащиеся в составе стручковой фасоли, дают длительное ощущение сытости. Поэтому съедая порцию стручковой фасоли на ужин, вам не захочется заглянуть в холодильник перед сном, чтобы перекусить еще чем-нибудь.

Наслаждайтесь едой с пользой для здоровья!

Video: Стручковая фасоль для красоты и молодости: советы Светланы Фус Диетолог Светлана Фус рассказала, чем для женщин так полезна стручковая фасоль! Читайте все о свойствах стручковой фасоли в материале

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