Вы недавно родили ребенка или резко похудели, а у вас остались неприятные этому доказательства на ногах или животе? Не спешите избавляться от растяжек с помощью воды и соленых кусочков льда. Диетолог Светлана Фус поделилась секретами, как лучше всего справиться с этой нередкой проблемой у женщин. Больше читайте в нашем материале.

Растяжки — это треснувшая или порванная кожа, «заштопанная» соединительной тканью. Как правило, растяжки появляются на местах наибольшего натяжения кожи: на груди, животе, бедрах, пояснице.

Как избавиться от растяжек?

Чтобы кожа была более эластичной, дополните свой рацион белковой пищей — молочными продуктами, мясом, рыбой. Также для лучшего усвоения этой пищи сочетайте ее с 10 граммами сливочного масла в день, ведь белок участвует в образовании коллагена, который сделает вашу кожу более упругой.

Не забывайте о домашнем уходе. Используйте кремы от растяжек с содержанием водорослей, витаминов и антиоксидантов, натуральных масел. Такие вещества питают кожу и выравнивают ее рельеф. Но используя только средства по уходу, вы не уберете растяжки навсегда. Кремы лишь улучшают качество самой кожи, сглаживая и слегка выравнивая поверхность.

Уход за вашей кожей станет хорошей поддерживающей терапией в совокупности с разными процедурами.

Холод положительно влияет на кожу, поэтому достаточно будет принять контрастный душ. Он улучшает кровообращение и вместе с тем поднимает тонус кожи. Во время водных процедур полезно делать также пощипывающий массаж.

Один из самых эффективных способов избавления от растяжек — медицинский. Такая терапия предполагают проведение ряда процедур по удалению уже имеющихся проблем и снижению риска появления новых. Популярным методом лечения является мезотерапия. Но для каждого пациента индивидуально подбираются необходимые препараты.

Что не поможет избавиться от растяжек?

Избавления от растяжек с помощью соленых кубиков льда – самый неэффективный способ и даже вредный! Ведь соль, наоборот, высушивает кожу и вытягивает с клеток воду, а растяжки чаще всего образовываются именно из-за нехватки воды в организме.

Соленые кубики льда действуют так же, как и соленая морская вода. Они высушивают кожу, от чего она будет требовать еще больше увлажнения.

Video: Как избавиться от растяжек с помощью питания: советы диетолога и косметолога Вы родили ребенка или резко похудели, а у вас остались неприятные этому доказательства? Диетолог поделилась секретами, как лучше всего справиться с растяжками

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