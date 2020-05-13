Как помыть старые батареи, убрав накопившиеся слои паутины, жира и пыли? Наши эксперты поделились быстрыми и результативными способами очистки батареи.

Как очистить старую батарею от паутины

Чтобы избавиться от паутины в батарее, понадобятся обыкновенные хлопчатобумажные носки. Предварительно смочив их в воде и надев на руку, вы сможете без проблем удалить паутину с поверхности батареи. Она мгновенно прилипает к влажному материалу, чего не скажешь, к примеру, о пылесосе, с помощью которого часто хозяйки стараются побороть следы присутствия паука. Паутина крепко держится за бугорки краски, и потому трубой пылесоса, которая пролезает не везде, достать её сложно.

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Как помыть чугунную батарею от жира

Справиться с пятнами от жира на радиаторе батареи поможет обычная зубная паста! Благодаря мягкой мочалке для посуды, а также средству для очищения полости рта вы быстро избавитесь от жира, и источник тепла станет выглядеть так, словно его только что установили в доме.

Как помыть чугунную батарею внутри от пыли

Понятно, как протереть радиатор от пыли сверху: взять простую влажную тряпку. А как помыть чугунную батарею внутри, где пыль застревает между деталей помельче и «прикипает» от тепла?

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Пищевая сода, вода и простая щетка для мытья бутылок с гибкой ручкой станут помощниками в борьбе с грязью в труднодоступных местах. Просто окуните ершик в раствор и проведите между ребрами батареи. Пару минут – и результат на лицо!

Теперь вы знаете о том, как тщательно и быстро помыть старые батареи без чрезмерных усилий и денежных затрат!

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Video: Как помыть батарею: быстрый способ Как помыть батарею быстро и без страданий? Особенно если ваша батарея старая или чугунная! Читайте способ, как помыть батарею быстро и без усилий