Беспокоит появление морщин, но средств на дорогие кремы у вас нет? Не беда! Сохранить кожу молодой и свежей без ущерба для семейного бюджета можно, сделав крем от морщин по рецепту Марлен Дитрих. Подробнее – в нашем материале.

Для крема понадобятся самые простые продукты, которые есть у каждого в холодильнике, а также несколько масел. Для начала нужно взять обычную магазинную или домашнюю сметану. Сметану нужно брать пожирней. Любая домашняя нам подойдет, а если говорить о сметане с полок магазинов, то лучше брать 20%.

Все кисломолочные продукты содержат молочную кислоту, которая очень благотворно влияет на кожу и ее внешний вид. Молочная кислота является альфа-гидроксильной кислотой (AHA), которую используют в составе многих линий антивозрастных косметических средств для кожи самые известные бренды. Сметана оказывает увлажняющее действие. Молекулы молочной кислоты задерживают и связывают влагу, тем самым препятствуя обезвоживанию кожи. Результат: разглаживаются морщины, повышается эластичность и упругость кожи. Поэтому после использования косметических средств с молочной (или фруктовой) кислотой кожа выглядит посвежевшей и молодой, а на ощупь – мягкой, гладкой и нежной.

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Крем от Марлен Дитрих подходит для всех типов кожи. Он легко впитывается, не оставляет жирных следов на коже. Великолепно питает и смягчает кожу, а также обладает эффектом лифтинга. Он подходит для возрастной категории 30+. Даже у 50-летних женщин этот крем будет сокращать количество морщинок.

В сметану мы должны добавить сок лимона. На 100 граммов или 7 ложек. Лимон оказывает на кожу отбеливающее действие. С его помощью можно избавиться от веснушек и пятен от фурункулов, но применять надо в течение длительного времени. Главное условие – это не мазать лимоном и средствами, которые его содержат, раздраженную кожу.

Теперь в полученную массу вбиваем яичный белок. Он немного стянет кожу и создаст моментальный лифтинг-эффект. По оригинальному рецепту в креме «Лебяжий пух» как консерванты используются лецитин и спирт, но компоненты такого рода сильно пересушивают кожу и явно не способствуют ее улучшению. Тем более, что в этом рецепте они играли роль консервантов. Спирт мы заменим эфирным маслом чайного дерева, которое тоже считается хорошим консервантом и к тому же успокаивает и охлаждает кожу. А вот лецитин заменим маслом абрикосовых косточек.

Применение абрикосового масла способствует хорошему питанию, смягчению и увлажнению кожи, предотвращая ее сухость и шелушение. Масло стимулирует синтез коллагена и эластина, что предотвращает потерю упругости и эластичности кожи, замечательно оживляет и тонизирует ее, а также улучшает цвет лица. Масло абрикосовых косточек вы можете найти в любой аптеке. Цена за 100 мл порядка 28 грн. Но есть масло и в 20-миллилитровых бутылочках. Это доступное косметологическое средство. Учитывая то, что деньги на масло абрикосовых косточек и эфирное масло придется потратить только раз (их вам хватит на полгода), то такой крем обойдется не дороже 50 гривен.

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Вся прелесть в том, что этот крем можно применять сразу после его приготовления. Крем называют «Лебяжий пух», потому что он легкий и приятный, как перышко. Использовать его можно как ежедневный крем. Лучше наносить на кожу не только лица, но и всего тела после приема душа. Крем хранится в холодильнике до 3 недель.

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