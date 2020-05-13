торт слезы ангела

Вы ищите рецепт превосходного торта? Приготовьте «Слезы ангела» от Татьяны Литвиновой. Этот нежнейший десерт превосходит по вкусу американский чизкейк. Читайте в материале простой рецепт торта «Слезы ангела» и у вас обязательно все получится.

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Ингредиенты:

Для основы:

Мука – 1 ст.

Сливочное масло – 80 г

Сахар – 2 ст.л.

Яйца – 1 шт.

Для творожного слоя:

Творог – 250 г

Сахар – 0.5 ст.

Яичные желтки – 3 шт.

Сметана (или сливки) – 100 мл

Ваниль

Для суфле:

Яичные белки – 3 шт.

Сахар – 3 ст.л.

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Приготовление:

Приготовление основы:

Размягчите масло, перетрите с сахаром. Добавьте яйцо, затем муку и замесите тесто. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут.

Приготовление творожного слоя:

Смешайте все ингредиенты до однородной консистенции. Достаньте тесто из холодильника и распределите по дну формы, предварительно покрытой пергаментом, делая небольшие бортики. Затем постелите на тесто пергамент и насыпьте груз в виде фасоли (или что-либо подобное). Отправьте в разогретую до 160°С духовку на 15 минут. Удалите груз и влейте творожную начинку на тесто. Снова поместите в духовку на 30 минут.

Приготовление суфле:

Взбейте белки до появления небольшого количества пены, затем добавьте сахар. Продолжайте взбивать до густой пены. Поместите суфле на запеченную творожную массу и отправьте в духовку на 10 минут.

Достаньте торт из духовки, накройте крышкой на 2 часа.

Все готово. Приятного аппетита!

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