Какую модную породу лучше не покупать – топ-5 дорогих и вредных котов

Вместе с необычным котенком за тысячи долларов вы можете приобрести и набор нестандартных проблем. В гостях у «Все буде добре» была ветеринар Олеся Ратушная, которая рассказала, какую модную породу кошек не покупать и почему.

Ориентал

Ориентальная кошка – сравнительно недорогая порода в нашем списке. Котёнок будет стоить от 500 до 1000 долларов.

Ориенталы напоминают диких кошек. У них сильно развиты охотничьи инстинкты и они активны и подвижны по ночам! Ориенталы и внешне похожи на диких: та же грация, пластика движений, стройное и в то же время сильное, мускулистое тело. Длинные ноги и хвост. Красивая удлинённая мордочка с большими ушами. И очень выразительные, восточные глаза.

Это кошки, обожающие своего хозяина. Они очень общительны! Ориенталы – активные и подвижные кошки, и совсем не похожи на «кошку, которая гуляет сама по себе», общение им необходимо как воздух. Потому при его недостатке они могут серьёзно вредить, даже испортить одежду и мебель зубами.

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Бобтейл

Котята бобтейла стоят от 600 до 1000 долларов.

Хвост курильского бобтейла короткий, изогнутый или закрученный, похож на заячий помпон. Он сформирован из одного или нескольких изгибов, изломов и узлов в любой комбинации. Направление изгибов не имеет значения. Длина хвоста в естественном состоянии (без учёта опушения) от 3 до 8 см.

У курильского бобтейла неправильное строение туловища (передние лапы короче и тело получается выгнутым вниз) и необычное для кошек строение хвоста, поэтому у этой породы большому риску подвержен позвоночник. Поэтому с этой кошкой нужно обращаться крайне осторожно и нежно. Иначе очередная очень активная игра с такой любимицей может закончиться плачевно. Вплоть до того, что кошку может парализовать.

Этой породе противопоказаны сильные физические нагрузки и резкие движения. Внимательно следите за кошкой, чтоб не прыгала с высоты или на высокие поверхности.

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Мейн-кун

Мейн-кун – это самая большая из домашних кошек. Цена от 900 до 2000 долларов.

Так как это очень крупная порода, она требует и богатого рациона. Необходимо учитывать, что мейн-куны питаются много, особенно до года, что связано с периодом активного роста. Например, взрослому коту только одной говядины нужно 150 г в день.

Нужен большой лоток для туалета (примерно 80 на 60 см) с высокими бортиками. Требуется много места для игр в квартире, поэтому желательно, чтобы жилплощадь у вас была немаленькая.

Мейн-кун отлично уживётся в большом загородном доме. Но если его хозяева живут в квартире, то им никак не обойтись без кошачьего игрового комплекса с различными развлечениями для своего питомца, чтобы квартира осталась цела. А стоит такая игрушка от 2000 грн. В основном, мейн-куны очень любят людей, а также легко заводят дружбу с другими животными.

Также важно нужно ухаживать за шерстью, а для этого нужно обязательно иметь пуходёрку, металлическую редкую расчёску (желательно, с вращающимися зубьями), массажную металлическую щётку с антистатическим покрытием, шампунь для длинношёрстных кошек, банное полотенце.

Сфинкс

Сфинкс стоит от 1000 до 3000 долларов.

Такого лысого кота нужно купать каждую неделю. Сфинксы очень потеют. Если его не купать, на коже появляются раздражения, ранки, гнойнички. Необходима постоянная консультация с ветеринаром.

Из-за отсутствия шерсти сфинксы очень легко простужаются. Даже небольшой сквозняк от форточки может обернуться для вашего любимца больничным, а для вас – дорогим лечением.

Летом также хозяевам не стоит расслабляться, так как эти кошки очень боятся солнечных ожогов, ведь не в состоянии сами защитить себя от жарких лучей. Необходимо постепенно приучать такое животное к солнцу и в полуденные часы не выгуливать на солнцепёке, лучше в рассеянной тени.

Сфинксы также потеют и пачкаются, выделяя через кожу коричневатый воскоподобный налёт. Вероятно, это вещество является защитой для кожи, лишённой шерсти. Нужно протирать, по мере загрязнения, кошку влажной губкой или детскими очищающими салфетками. Уход нужен как за маленьким ребёнком. Если у вас есть на это время и желание, а также деньги, то такой котик станет отличным другом для вашего настоящего ребенка, потому что порода очень ласковая.

Сфинксы едят больше обычных котов, чтобы наладить теплообмен. Необходимый рацион: мясо, корма премиум класса, которые хорошо перевариваются, чтобы не было кровяных выделений в стуле. Молоко противопоказано.

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Бенгальская кошка

Бенгал – гибрид азиатского леопардового кота и домашней кошки. Стоит от 2000 до 20000 долларов.

Чтобы кошка получила спокойный нрав, необходимо, чтобы от дикого предка отдаляло не менее четырёх поколений.

Бенгальский кот к новым людям относится настороженно, но никогда не укусит и не поцарапает. Но может рычать и ударять лапой.

Бенгал лучше уживётся с опытным владельцем, который готов ежедневно посвящать общению со своим питомцем достаточно много времени, так как эти кошки требуют внимания. Они весьма разговорчивые, способные издавать широкий спектр звуков, от щебета до скрипа и воплей. И проблема в том, что они «разговаривают» практически постоянно.

Главная сложность: бенгальский кот очень сильно метит. И кошки тоже. Кастрация может не решить этой проблемы, поэтому коту придётся ходить в одноразовом подгузнике, что не сильно удобно и для него, и для хозяев.

Также бенгалы очень сообразительны, поэтому им не составит труда научиться открывать ящики, выключать свет и взбираться куда только можно, оставляя отметины от своих длинных когтей.

Так что перед тем, как отдать целое состояние за модного любимца, убедитесь, что вы готовы ко всем его прихотях, как финансово, так и морально! А обычный котик из приюта будет вас любить даже больше!

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