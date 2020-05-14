Говорят, есть специальный ритуал с использованием волшебного зелья, который поможет сбросить до четырех килограммов за две недели, не меняя при этом привычный образ жизни. Но на самом деле это хитрость, и травы для похудения подобраны с учетом не магических свойств, а науки диетологии. Об этом и рассказала Светлана Фус.

Хитрость № 1 – семена подорожника

Нужно добавлять семена подорожник в салаты и супы. Это снизит аппетит. Суточная норма- 10 г семян.

Американские учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что семена подорожника содержат горький гликозид аукубин, который снижает аппетит и ускоряет метаболизм. Поэтому если добавлять в свой рацион по 10 г семян подорожника, можно сбросить до 2,5 кг лишнего жира за две недели!

Сладковатые на вкус семена травы добавляют в салаты и супы, используют в качестве перекуса. Так как эти семена снижают аппетит – лучше их употреблять вечером, чтобы не возникало желания наесться на ночь.

Важно соблюдать питьевой режим: на каждые 7 граммов семян следует выпивать 1 стакан воды, так как они впитывают в себя влагу. Семена не рекомендовано принимать при острой форме язвенной болезни, а также аллергических реакциях, индивидуальной непереносимости.

Семена подорожника можно приобрести в аптеке, цена за 20 г – 30 грн.

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Хитрость № 2 – корни одуванчика

Препятствуют отложению жира. Следует добавлять корни одуванчика в основные блюда (овощи, тушить с грибами), или высушенный порошок – в мясо.

Учёными из университета Виндзор в Онтарио (Канада) было выявлено, что корни одуванчика содержат линолевую кислоту (КЛК), которая ускоряет липидный обмен в организме и препятствует превращению лишней энергии, поступающей с пищей, в жировые клетки (адипоциты). А также эти корни содержат до 5% белка, что делает их питательными, поэтому они ещё и хорошо насыщают и препятствуют перееданию. Поэтому лучше их употреблять в обед, чтобы лишнее не отложилось в жир. И если на протяжении двух недель добавлять в рацион питания по 10 г в день в основные блюда, можно потерять до 3,5 кг!

Корни одуванчика нужно выкапывать ранней весной, когда одуванчик только обрастает новыми листочками. В это время корни полны жизненных сил и полезных веществ. Летом корни истощены цветением растения, поэтому они не так эффективны в похудении, поэтому ловите момент!

Эти корни можно тушить вместе с грибами, так как они имеют слегка грибной привкус. А также их можно использовать вместо добавки в основные блюда. Их высушивают в духовке при температуре 50-60 градусов 1-2 часа. Затем измельчают до порошкообразного состояния в кофемолке или в блендере.

Для тех, кто не хочет искать эти корни – их можно приобрести в аптеке, цена 30 грн. за 50 г. В аптеке их продают для улучшения пищеварения, обмена веществ, а также для улучшения состава крови при анемии. Одуванчик снижает уровень сахара в крови, а также нормализует водно-солевой баланс и обменные процессы в организме.

Есть противопоказания: очень осторожно нужно отнестись к применению корня тем, у кого есть аллергия на амброзию, календулу, ромашку, сам одуванчик или йод.

Хитрость № 3 – крапива

Стоит добавлять крапиву в выпечку (кексы, пироги). Ускоряет обмен веществ.

Болгарские учёные провели исследования, в ходе которого доказали, что листья крапивы помогают худеть, так как содержат вещество филлохинон, которое обогащает клетки кислородом и улучшает обмен веществ, а также содержит клетчатку, что в свою очередь помогает не переедать сладким. Когда есть непреодолимое желание съесть сладкого, добавляйте крапиву в выпечку – блинчики, сырники, пироги. Если употреблять листья крапивы до 100 г в день, можно потерять до 4,5 кг за две недели! Суточная норма крапивы – 100 г.

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Это ценный опыт для тех, кто беспокоится о лишнем весе, но пока не готов к кардинальному изменению образа жизни. Но если кроме травы для похудения прибавить еще упражнения и здоровое питание – результат поразит вас самих!

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