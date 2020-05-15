Вы давно худеете, но очень хотите съесть кусочек любимой пиццы? Абсолютная чемпионка по фитнес-бикини, Ольга Вязметинова, знает рецепт этого блюда без теста. Она утверждает, что ее диетическая пицца одобрена спортсменками.

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Куриная грудка – 500 г;

Яйцо – 1 шт.;

Соль – 1/2 ч. л.;

Ингредиенты для начинки:

Сладкий перец – 2 шт.;

Помидор – 1 шт.;

Сыр Моцарелла – 100 г;

Зелёный лук – 1 пучок

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Спелые помидоры без шкурки – 3 шт.;

Лук репчатый – 1 шт.;

Чеснок – 3 зубчика;

Оливковое масло – 4 ст. л.;

Лавровый лист – 2 шт.;

Соль, перец – по вкусу

Приготовление:

Измельчить куриную грудку с яйцом, смешать с солью. Ровным слоем распределить на бумаге для выпекания. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут. Опустить помидоры на несколько секунд в кипяток, очистить от кожицы, разрезать на 4 части. Чайной ложкой удалить семена и вырезать плодоножку. Нарезать лук и чеснок. Измельчить в блендере томаты с луком и чесноком. Разогреть в сотейнике оливковое масло и вылить томатную массу. Добавить черный перец и соль. Варить на небольшом огне 30 минут (готовый соус должен быть однородным, средней густоты). Нарезать сладкий перец, помидор и зеленый лук. Сыр натереть на крупной терке. Корж достать из духовки, смазать томатным соусом. Присыпать сыром, а затем разложить начинку из овощей. Отправить пиццу в духовку на 15 минут.

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