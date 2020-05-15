Диетическая пицца без теста от Ольги Вязметиновой
15.05.2020
Вы давно худеете, но очень хотите съесть кусочек любимой пиццы? Абсолютная чемпионка по фитнес-бикини, Ольга Вязметинова, знает рецепт этого блюда без теста. Она утверждает, что ее диетическая пицца одобрена спортсменками.
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Ингредиенты для «теста»:
- Куриная грудка – 500 г;
- Яйцо – 1 шт.;
- Соль – 1/2 ч. л.;
Ингредиенты для начинки:
- Сладкий перец – 2 шт.;
- Помидор – 1 шт.;
- Сыр Моцарелла – 100 г;
- Зелёный лук – 1 пучок
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Ингредиенты для соуса:
- Спелые помидоры без шкурки – 3 шт.;
- Лук репчатый – 1 шт.;
- Чеснок – 3 зубчика;
- Оливковое масло – 4 ст. л.;
- Лавровый лист – 2 шт.;
- Соль, перец – по вкусу
Приготовление:
- Измельчить куриную грудку с яйцом, смешать с солью. Ровным слоем распределить на бумаге для выпекания. Отправить в разогретую духовку до 180 градусов на 7-10 минут.
- Опустить помидоры на несколько секунд в кипяток, очистить от кожицы, разрезать на 4 части. Чайной ложкой удалить семена и вырезать плодоножку.
- Нарезать лук и чеснок. Измельчить в блендере томаты с луком и чесноком. Разогреть в сотейнике оливковое масло и вылить томатную массу.
- Добавить черный перец и соль. Варить на небольшом огне 30 минут (готовый соус должен быть однородным, средней густоты).
- Нарезать сладкий перец, помидор и зеленый лук. Сыр натереть на крупной терке. Корж достать из духовки, смазать томатным соусом.
- Присыпать сыром, а затем разложить начинку из овощей. Отправить пиццу в духовку на 15 минут.
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