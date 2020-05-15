Как кушать и худеть: безопасный метод от диетолога Светланы Фус

Как правильно и полноценно питаться и при этом не набирать вес? Этим вопросом, пожалуй, задавалась каждая из нас. Есть несколько небольших хитростей, одна из которых – цитрусовые. Худеть с помощью таких фруктов можно, но только нужно знать, как это делать правильно. Как правильно употреблять цитрусовые для похудения, рассказала наш диетолог Светлана Фус!

Ешьте в меру

Для того, чтобы быть в прекрасной физической форме, не обязательно отказываться от ужина и тем более не стоит голодать. Важно придерживаться сбалансированного питания и принимать пищу 5–6 раз в день. Не нужно хватать на бегу. Такие перекусы будут только во вред. Проголодавшись, лучше всего сесть и немного перекусить яблоками. Главное, чтобы последний прием пищи был за 4 часа до сна.

Разнообразьте еду

Главное – разнообразная еда. Ежедневно нужно съедать несколько порций свежих фруктов. Одна порция – это одно яблоко или стаканчик нарезанных фруктов. Это рекомендация Всемирной организации здравоохранения. От хлеба отказываться тоже не стоит, просто отдайте предпочтение изделиям из муки грубого помола. Очень важно не забывать о приеме рыбы (2–3 раза в неделю) и мяса. Кстати, если вас внезапно настигло чувство голода, а до приема пищи еще далеко, перекусите кусочком сыра. Этот продукт отлично утоляет голод.

К утренней каше добавляйте три мандарина

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В таком случае можно уже не добавлять сахар, иначе получится приторный вкус. Каша с мандарином поможет быстрее очищать кишечник, что очень важно во время похудения.

Пищевые волокна ускорят процессы очищения кишечника, позволят надолго ощущать чувство сытости. После завтрака в течение 3-4 часов вы спокойно будете заниматься своими делами, не думая о пище.

К любой белковой пище добавляйте половину грейпфрута

Грейпфрут с куском рыбы, мяса, в том числе и со свининой, яйцами или даже творогом, это та еда, которая не отложится на боках и даст чувство сытости, и также ускорит метаболизм. Это происходит за счет содержания органических кислот. Они стимулируют более активную выработку желудочного сока, что, в свою очередь, ускоряют процесс переваривания белка и его усвоения.

Добавляйте кожуру апельсина в кофе или чай

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Есть запахи, которые снижают чувство голода. Их выделяют эфирные масла апельсина, а они находятся только в кожуре и активно выделяются в горячей воде. Вдыхая этот аромат, у человека автоматически уменьшается аппетит.

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Video: Как кушать и худеть: безопасный метод от диетолога Светланы Фус Как правильно употреблять цитрусовые для похудения, рассказала наш диетолог Светлана Фус!