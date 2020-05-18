Спорт – залог здоровья и красоты. А йога – один из самых приятных видов физической нагрузки, который позволяет держать тело в тонусе. Лиза Глинская поделилась своими любимыми упражнениями йоги для похудения.

Исходное положение. Встаньте прямо, распределив вес тела равномерно на две стопы, подтяните живот вверх, вытяните позвоночник, выпрямите шею.

Йога для похудения: поза танцора

Вдохните и перенесите вес тела на правую ступню. Согните левую ногу в колене и поднимите ее назад на уровень ягодиц. Подайте таз вперед, подтяните колено, чтобы правая нога стояла ровно и неподвижно. Левой рукой ухватитесь за ступню или лодыжку левой ноги и крепко держите ее. Старайтесь, чтобы корпус тела был прямым. Это поможет избежать перенапряжения в области нижней части спины, выдвигайте таз вперед, а копчик тяните к полу. Поднимайте ступню левой ноги выше и отводите ее дальше от тела. Левое бедро должно быть параллельно полу. Вытяните правую руку вперед параллельно полу. Сделайте 3–6 дыхательных циклов. Выпустите ногу, опустите ее на пол. Повторите упражнение на другую сторону.

Йога для похудения: поза воина

Встаньте в позу «собаки мордой вниз». Поднимите правое колено к носу и шагните правой стопой между руками в низкий выпад. Прижмите левую пятку к полу и разверните стопу немного в сторону. Упритесь пятками в пол и выпрямите руки к потолку по сторонам от лица. Выровняйте таз и поверните левое бедро внутрь. Немного поднимите голову, раскройте грудную клетку, сделайте минимум три глубоких дыхательных цикла и повторите на левую ногу.

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Йога для похудения: поза верблюда

Встать на колени, расположив их на ширине таза, поставить руки на бедра, вытянуть корпус вверх, растягивая ребра и освобождая поясницу. Отклониться назад и взяться ладонями за пятки (или положить ладони на стопы). С выдохом прогнуться в груди и пояснице, отводя голову назад. Держать туловище за счёт напряжения мышц ног. Задержаться на 30 секунд, дышать ровно.

Йога для похудения: поза портного

Сядьте в позу лотоса или по-турецки, только колени должны быть строго над ступнями. Расслабьте руки и положите их на бёдра. Опустите и сведите лопатки вместе. Макушкой тянемся к потолку, вытягивая позвоночник вверх, грудную клетку – вперед. Бедра напрягаем и пытаемся опустить колени на пол. На вдохе живот двигается вперед на 5 счетов, на выдохе втягивается внутрь на 5 счетов.

Йога для похудения: «огненное дыхание»

Переходя к следующему упражнению, остаемся в удобной позе портного. Положите ладони на бедра и закройте рот. Сделайте глубокий вдох и несколько коротких выдохов через нос, живот должен двигаться вперед-назад – на выдохе втягиваться, на вдохе выпячиваться вперед. Выполняйте эти короткие резкие выдохи (звук будет напоминать сигнал старинного паровоза) в течение трех минут, а затем возобновите нормальное дыхание.

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