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Грузинский десерт «Пеламуши»: рецепт приготовления

19.05.2020

Десерт «Пеламуши» – это известное национальное блюдо Грузии. Готовится десерт всего из пяти ингредиентов, а его главной составляющей является виноградный сок. Узнайте рецепт простого и вкусного грузинского десерта в нашем материале!

пеламуши

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Ингредиенты:

  • виноградный сок сладких темных сортов – 300–500 мл
  • кукурузная мука из белых сортов кукурузы – 50 г
  • пшеничная мука – 50 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • грецкие орехи – для декора

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Приготовление:

  1. В сок добавить ванильный сахар.
  2. Смешать с кукурузной и пшеничной мукой. Размешать так, чтобы не было комочков, и просеять через сито.
  3. Варить массу на среднем огне до тех пор, пока она не загустеет. Когда масса станет тягучей, уменьшить огонь до минимума и продолжать варить еще примерно час.
  4. Разлить по формочкам (специальные для застывания в глиняной посуде) и оставить застывать.
  5. Кушать охлажденным, украшенным грецкими измельченными орехами.

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Video: Грузинский десерт «Пеламуши»: рецепт приготовления

Узнайте, как приготовить простой и вкусный грузинский десерт пеламуши. Рецепт пеламуши в нашем материале

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