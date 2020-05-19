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Стручковая фасоль для похудения: секреты приготовления

19.05.2020

Вы считаете, что сытный ужин не позволит вам похудеть? А вот и ошибаетесь! Диетолог Светлана Фус знает секреты, как за месяц сбросить 5 килограммов благодаря правильному приготовлению и употреблению спаржевой фасоли! Как приготовить стручковую фасоль для похудения, читайте в материале.

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Секрет №1

Для приготовления молодой стручковой фасоли достаточно 5 минут. И за это время она не потеряет своих витаминов и других полезных веществ. Только старайтесь разрезать стручки всего на 2-3 части. Чем крупнее нарезаны овощи, тем меньше питательных веществ они теряют при варке.

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Секрет №2

Кроме того, если варить стручковую фасоль больше 5 минут, она разварится и расползется. А чтобы она не потеряла цвет от высокой температуры, ее нужно отправлять в уже кипящую и подсоленную воду, а также добавлять на 1 кг фасоли – 0,5 ч. л. пищевой соды.

Секрет №3

Для того чтобы спаржевая фасоль стала хрустящей, после варки ее нужно быстро выловить и сразу же поместить в лед или в ледяную воду на 15 минут. К тому же, этот секрет поможет сохранить цвет фасоли, который может измениться под воздействием воздуха.

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стручковая фасоль

Стручковая фасоль отлично подходит для похудения, потому что хорошо насыщает, хотя в 100 г содержится всего 23 калории. К тому же, в спаржевой фасоли много целлюлозы, которая отлично очищает кишечник. Чтобы избавиться от 5 кг за месяц, достаточно три раза в неделю есть на ужин 150-200 г зеленой фасоли. Конечно же, это должны быть легкие диетические блюда – рагу, теплые салаты, запеченная стручковая фасоль без добавления калорийных ингредиентов.

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Результат будет зависеть от нескольких пунктов:

  • от избыточного веса до того, как вы включили стручковую фасоль в свой рацион;
  • от того, какое количество воды задерживается у вас в организме;
  • от того, насколько калорийный ваш привычный рацион.

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