Тренер по фитнесу Игорь Обуховский убежден: если вы планируете заняться фитнесом для того, чтобы похудеть, то нужно запомнить всего 5 правил!

Дайте отпор лени

Порой хитрые женщины маскируют лень под стеснение: «Не могу выйти на пробежку, ведь набрала лишний вес и боюсь осуждений со стороны». Но если вы хотите что-то изменить, начните для этого что-то делать. Попробуйте с утренней пробежки. Первые пару дней будет сложно, а потом вы войдете в кураж и начнете ловить настоящее наслаждение. Только представьте: утро, никого еще нет на улице, вы включаете любимую музыку и начинаете менять жизнь к лучшему! Готовы поспорить, что вес вы сбросите, а от пробежек все равно отказаться не сможете.

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Следите за питанием

Исключите из своего рациона жаренное, жирное, острое. Вашими лучшими друзьями должны стать блюда на пару. Поставьте себе за правило начинать утро с овсянки. В обед побалуйте организм нежирным мясом, гарниром и овощами (соотношение – 1:1:2). Готовы поспорить, что вечер – это самое любимое время для приема пищи у 90% людей. Вы приходите с работы или учебы и хотите провести остаток дня с максимальным комфортом. К сожалению, в это время все привыкли мучить свой организм по максимуму. Съедая все самое вредное, самое тяжелое для организма. Прекратите это делать уже сегодня! Лучше возьмите овощи или кефир. Скажете, как можно этим успокоить сумасшедший аппетит? Все очень просто! Главное – делайте 2-3 фруктовых перекуса в течение дня, тогда организм не потребует большего. Не наедайтесь на ночь, это очень и очень вредно. Внимательно следите за калориями! Известно, что допустимая норма 1200–1700 ккал в сутки. И запомните, что после приема пищи и до момента занятий спортом должно пройти два часа.

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Скажите алкоголю « нет»!

А вы знали, что алкоголь – это бесполезные калории? Они приносят сплошной вред вашему организму. Но иногда вы можете позволить себе немного сухого вина (максимум 150 мл). Слабоалкогольные напитки и дешевое пиво – страшные враги для вашего организма.

Чаще тренируйтесь

Утренняя зарядка поможет вам скорее достичь желаемого результата. Каждый день (минимум 2–3 раза в неделю) выполняйте тренировку полчаса-час.

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Вода – лучший друг

Больше пейте воды. Во время сжигания жиров она выполняет важную миссию – разжижает кровь, тем самым снижает нагрузку на сердце, выводит токсины из организма. Тренируясь каждые 15-20 мин., пейте по 100 мл воды (без газа, маленькими глотками). И вы, наверное, уже слышали, что норма выпитой воды в день – 1,5-2 л, очень важно придерживаться этого правила.

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