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Конфеты из сухофруктов для красивой фигуры

20.05.2020

Обожаете сладости, однако беспокоитесь о фигуре? Предлагаем вам рецепт сладостей из сухофруктов от экспертов «Все буде добре». Такими конфетами можно лакомиться без ущерба для внешности. Читайте подробный рецепт в нашем материале.  

конфеты из сухофруктов

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Ингредиенты:

  • Финики без косточек – 10 шт.  
  • Курага – 10 шт.  
  • Миндаль – 40 г
  • Грецкие орехи – 40 г
  • Мед – 2 ст.  л.
  • Лимонный сок – 2 ст.  л.
  • Какао – 4 ст.  л.
  • Кокосовая стружка – 2 ст.  л.

Приготовление:

  1. Финики, курагу, орехи, мед, лимонный сок и 2 ст. л. какао перемешать в блендере до однородной массы.
  2. Скатать шарики и обвалять в смеси с какао и кокосовой стружки.  
  3. Перед подачей охладить в холодильнике.  

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