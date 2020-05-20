Маринады для говядины, курятины и баранины от Микаэля Арояна
20.05.2020
Как мариновать разные виды мяса, чтобы оно было сочным и мягким? Кулинар Микаэль Ароян расскрыл секреты маринадов для говядины, курятины и баранины. Читайте рецепты маринадов для разных видов мяса в нашем материале.
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Маринад для говядины
Ингредиенты:
- 3 ст. л. соевого соуса
- 5 ст. л. темного пива
- 1 ст. л. дижонской горчицы
- Лук
Приготовление:
- Добавляем к мясу соевый соус, темное пиво, дижонскую горчицу и лук. Маринуем около часа.
- Запекаем 25 мин. при температуре 180 градусов.
Маринад для курятины
Ингредиенты:
- 6 зубчиков чеснока
- 3 ст. л. растительного масла
- 2 ст. л. сметаны
- Цедра лимона
- Сок половины одного лимона
- 1 ст. л. приправы карри
Приготовление:
- Измельчаем чеснок, смешиваем с растительным маслом и сметаной. Затем добавляем цедру лимона, выжимаем сок. После этого добавляем карри. Все перемешиваем.
- Для курицы важно, чтобы маринад был жидким, а сок оставался внутри. Маринуем 15–20 минут. Максимальный срок маринования куриного мяса – 1,5 часа.
- Запекаем 20 мин. при температуре 180 градусов.
Маринад для баранины
Ингредиенты:
- 0,5 ч. л. зиры
- 0,5 ч. л. кориандра
- 5 ч. л. перца горошком
- 1 ст. л. растительного масла
- Острый стручковый перец по вкусу
- 100 г томатного сока
Приготовление:
- Перемалываем в ступе зиру, кориандр и перец горошком. Затем добавляем растительное масло и острый стручковый перец для пикантности. Руками перемешиваем специи с мясом.
- В конце добавляем томатный сок, поскольку он содержит кислотность, необходимую для мяса. Через 15 минут солим.
- Запекаем 25 мин. при температуре 180 градусов.
Video: Маринады для говядины, курятины и баранины от Микаэля Арояна
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