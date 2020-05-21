Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина
21.05.2020
«Кимчи» – это корейский рецепт квашеной пекинской капусты. Ее можно заготовить на зиму, ведь квашеная капуста не теряет свой витаминный состав, а в процессе сквашивания еще и вырабатываются полезные ферменты. Узнайте рецепт острой капусты по-корейски на зиму от эксперта «Все буде добре» Сергея Калинина в нашем материале.
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Ингредиенты:
- Пекинская капуста – 3 шт.
- Соль – 100 г
- Вода – 0,5 л
- Рисовая мука – 2 ст. л.
- Сахар – 2 ст. л.
- Редька дайкон – 200 г
- Морковь – 200 г
- Зеленый лук – 100 г
- Красный болгарский перец – 200 г
- Чеснок – 2-4 зуб.
- Имбирь (тертый) – 2 ч. л.
- Луковица – 1 шт.
- Рыбный соус (или соевый соус) – 120 мл
- Смесь трав (майоран, петрушка и укроп) – 1 ч. л.
- Свежий укроп – несколько веточек
- Паприка – 200 г
- Красный перец – 2 ст. л.
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Приготовление:
- Отрезаем у капусты «попку», разрезаем ее вдоль напополам и разбираем на листики. Серединки можно оставить целиком.
- Посыпаем хорошенько солью и оставляем на 2 часа, чтобы капуста пустила сок. Желательно перемешивать ее периодически, чтобы все листья успели полежать в соке.
- Дайкон, морковь, болгарский перец и зеленый лук режем тонкой соломкой – это будет начинкой нашей капусты.
- Рисовую муку разводим в небольшом количестве воды, чтобы получился клейстер. Затем добавляем оставшуюся воду и сахар, подогреваем, но не доводим до кипения. Оставляем смесь остыть. Это основа для маринада.
- Имбирь, чеснок и лук измельчаем в блендере или натираем на терке. Добавляем в основу для маринада, перемешиваем венчиком.
- Добавляем в маринад специи – майоран, петрушку, укроп, красный перец, паприку.
- Вливаем туда же рыбный (или соевый) соус, а также нарезанный укроп. Доводим до кипения и отставляем.
- На каждый лист выкладываем начинку из мелко нарезанных овощей и сворачиваем рулетиками.
- В большую посудину плотно укладываем рулеты капусты и заливаем еще теплым маринадом.
- Оставляем в теплом месте на несколько дней, чтобы начался процесс брожения.
- Время от времени прижимаем капусту деревянной ложкой, чтобы выходил воздух.
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Video: Пекинская капуста «Кимчи»: рецепт Сергея Калинина
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