Теперь вы сможете худеть с помощью того, что у вас всегда есть с собой! Диетолог Светлана Фус расскажет об одном из самых модных трендов в похудении – правильном питании по методу… ладони!

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Переедание часто становится главной причиной появления лишнего веса. И если вовремя не остановиться, можно увеличить объем желудка до нескольких литров! Именно поэтому вам пригодится ваша рука, которая сможет «остановить» ваше рвение есть в неограниченном количестве. С помощью ладошки, кулака, горсти и пальцев можно отмерить то количество продуктов, которое можно кушать конкретно вам!

Ладонь

Первый способ измерения продукта – это ладошка. Этой меркой можно измерять количество мяса и рыбы в сутки. Дневная порция этих продуктов для женщины – это кусочек, который будет в длину и ширину таким же, как и женская ладонь – приблизительно 100–150 г. Мужчине можно за день съесть в 2 раза больше, то есть не одну «ладонь» мяса, а две. Если съесть больше – полезные вещества будут откладываться в жировые запасы.

С помощью ладошки также измеряют суточную дозу бобовых и яиц. Например, горох, фасоль, чечевица и другие нормализует пищеварение и придают ощущение сытости. Но если переборщить, бобовые будут плохо усваиваться и провоцировать газообразование. Яиц также не стоит употреблять больше, чем одну штуку. Это правило касается как мужчин, так и женщин.

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Кулак

Следующий способ измерения – кулак. Именно такое количество творога, которое помещается в кулак, можно есть в течение дня. Причем это правило касается как мужчин, так и женщин. Хоть творог – очень полезный продукт, его количество должно строго контролироваться: это белковый продукт, и если не ограничивать его в своем рационе, то переизбыток белка может пагубно повлиять на почки.

Суточная норма фруктов и овощей также измеряется в кулаках, но в этом случае для женщин и мужчин количество отличается. Представительницам слабого пола можно употреблять «четыре кулака» этих продуктов в день, а представителям сильного пола – 6.

Овощи, творог и фрукты в первой половине дня – очень полезны при похудении из-за низкого количества калорий.

Горсть

Для всех любителей макарон и других углеводов существует своя мера – это горсть. Это касается лапши, каш, картофеля и так далее. Это углеводы, они усваиваются организмом не так быстро, и уж точно не стоит перебарщивать с их количеством. Для женщины в день можно скушать 2 горсти, для мужчины – 3. Та же ситуация со сладостями – если вам захотелось съесть пирожное или мороженое, это будет считаться 1 порцией каши.

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Пальцы

Каждый из пальцев является определенной мерой для продуктов. Например, верхняя фаланга большого пальца – это то количество масла, орехов или черного шоколада, которое может употребить и мужчина, и женщина за день.

Так же порция сухофрутов в день – это верхняя часть ладошки, где расположены холмы. Кусочек твердого сыра шириной и длиной в 2 пальца – это ваша дневная норма.

Теперь вы знаете, как легко и быстро похудеть с помощью своей же руки! Просто правильно распределяйте продукты в течение дня, и вы забудете о лишних килограммах!

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Video: Похудение с диетологом: метод ладони Диетолог Светлана Фус расскажет о модном тренде – правильном питании по методу ладони. Как похудеть с помощью ладони – диета ладонь