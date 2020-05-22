Какое блюдо самое традиционное для французской кухни? Ответ прост – это рыба, фаршированная виноградом. Узнайте, как приготовить рыбу по французскому рецепту от экспертов «Все буде добре» в нашем материале.

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Ингредиенты:

рыба (скумбрия) – 1 шт.

виноград с 4-6 листьями – 300- 400 г

лимонный сок – 20 г

сушеный эстрагон – 2 ч. л.

зелень – пучок

соль, перец

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Приготовление:

Виноград залить лимонным соком и тушить, пока весь сок не выкипит. Горячий виноград размять вилкой. Половину лимона мелко нарезать. В рыбе сделать с каждой стороны несколько надрезов. Посолить, поперчить снаружи и изнутри. Положить начинку из зелени, эстрагона, лимона и винограда в вырезы на боках, натереть оливковым маслом. Виноградные листья опустить в кипяток с солью и сразу окунуть в холодную воду. Обернуть рыбу, оставляя хвост и голову свободными, закрепить все кулинарной нитью. Запекать 20 минут при температуре 200˚С.

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Video: Рыба фаршированная виноградом: французский рецепт от экспертов «Все буде добре» Рыба фаршированная виноградом - традиционное французское блюдо. Узнайте рецепт приготовления рыбы с виноградом в нашем материале