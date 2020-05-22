Упражнения для сладкоежек с Анитой Луценко
Для того чтобы летом не пришлось отказываться от любимых десертов, необходимо усердно работать над собой. Тренер Анита Луценко рассказала о результативной гимнастике, благодаря которой и фигура останется стройной, и привычные лакомства не исчезнут из рациона.
Упражнение №1
Людям, страдающим сердечно-сосудистой недостаточностью, а также заболеваниями суставов, от выполнения гимнастики следует отказаться.
Руки расправьте в стороны. Поднимите правую ногу и отведите ее вбок. Затем зафиксируйте перед собой и коленом коснитесь левого локтя. Поменяйте ноги.
Упражнение №2
Обопритесь коленями о пол. Руки вытяните перед собой. Выполните отжимания (на вдохе опускайтесь, на выдохе поднимайтесь). Голову держите перед собой, ноги прямые.
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Упражнение №3
Лягте на пол животом вниз. Поднимите ноги, затем опустите и повторите то же самое с руками.
Упражнение №4
Лягте на спину животом вверх. Руки за головой. Локти смотрят в сторону. Подтяните колени к себе, приподнимите плечи и коснитесь левым локтем правого колена. Поменяйте руки.
Упражнение №5
Сядьте на пол, руки заведены за спину. Подтяните ноги к себе и начните поочередно вытягивать их влево и вправо.
Выполнив каждое упражнение 50 раз (по 25 раз на каждую руку или ногу, в случае задействования обеих конечностей), смело можете отправляться за любимым десертом, ведь для того, чтобы заслужить его, вы изрядно попотели.