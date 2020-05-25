Рыбные наггетсы с фенхелем: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко
25.05.2020
Быть здоровым, стройным и вкусно питаться — мечта каждого человека. Предлагаем вам рецепт рыбных наггетсов от победителя «МастерШеф»-5 Евгения Клопотенко, который не оставит вас равнодушным и сохранит вашу фигуру. Пошаговый рецепт рыбных наггетсов с фенхелем читайте в материале.
Ингредиенты:
- филе белой рыбы (треска, камбала, минтай, хек) — 400 г
- фенхель и соль по вкусу
- мука — 6 ст. л.
- цедра лимона — 1 ст. л.
- яйца — 3 шт.
- панировочные сухари — 200 г
Приготовление:
- Рыбу порезать на куски.
- Добавить щепотку семян фенхеля и немного муки, солим.
- Смесь взбиваем в блендере и после разминаем руками в миске до однородной массы.
- Натираем на терке немного цедры лимона.
- Делаем из смеси наггетсы: скатываем в ладонях шарики, кладем на стол и взбиваем их по бокам. Внешне наггетсы похожи на котлеты.
- Взбиваем яйца.
- Наггетсы обкатываем в муке, а затем погружаем в яйца и обкатываем в сухарях.
- Готовые изделия выкладываем на форму, застеленную пергаментной бумагой.
- Запекаем наггетсы в духовке при температуре 180 ̊ С на протяжении 20 минут.
Ингредиенты для соуса:
- сметана — 100 г
- цедра лимона — 0,5 ч. л.
- сок лимона — 1 ст. л.
- соленый огурец — 1 шт.
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Приготовление:
- Нарезать мелкими кубиками соленый огурец, добавить его к 100 г сметаны.
- Добавить 0,5 ч. л. цедры лимона.
- Добавить 1 ст. л. сока лимона.
Ингредиенты для салата из тыквы:
- тыква — 200 г
- яблоки — 1—2 шт.
- сахарная пудра и соль по вкусу
- руккола, тимьян, листья мангольда.
Приготовление:
- Натереть 200 г тыквы на терке.
- Натереть 1—2 яблока на терке.
- Добавить натертое яблоко к тыкве.
- Добавить сахарную пудру и соль.
- Декорировать рукколой, тимьяном, листьями мангольда.
Video: Рыбные наггетсы с фенхелем: пошаговый рецепт от Евгения Клопотенко
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