Красивые и подтянутые ноги – мечта любой девушки. В материале вы узнаете, как всего за три недели привести бедра в порядок и значительно подтянуть мышцы! А помогут в этом упражнения от Аниты Луценко.

Упражнение №1

Наклоняемся, стараясь упереться руками в пол. Если не выходит, старайтесь максимально приблизить ладони к полу. Перенесите тяжесть тела на переднюю часть ступней. Колени должны быть выпрямленными. Держите положение 10 секунд.

Не двигая бедрами и сохраняя вес тела на передней части стопы, дотянитесь правой рукой до левого колена. Ваша левая рука должна быть вытянута вверх за спиной. Считайте медленно до десяти и поменяйте руки. Необходимо плавно делать упражнения.

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Упражнение №2

В положении стоя поставьте ноги на ширине плеч, немного согните в коленях. Руки перед собой. Выполняем обычное приседание. Выпрямляясь, выполните одновременно мах ногой в сторону. Возвращаемся в исходное положение, меняем ногу. Для начала, достаточно 3 подхода по 10 приседаний.

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Упражнение №3

Ложимся на правый бок. Ноги с корпусом располагаем по прямой. Поднимите ноги, зафиксируйте в таком положении. Делаем махи левой ногой. Затем поворачиваемся на левый бок и делаем махи правой ногой. Упражнение повторить 30-40 раз в 3 подхода.

Упражнение №4

Для упражнения нам понадобиться опора – стол, стул или комод. Также, нам необходим мяч (если нет мяча, можно использовать пластиковую бутылку с водой, или же тяжелую подушку).

Крепко зажимаем мяч между ног. Колени и ступни направлены вперед. Согните колени на пять сантиметров. Теперь зажмите таз четыре раза. Опуститесь еще на три сантиметра, продолжая сжимать мяч таким образом, чтобы он был зафиксирован. Повторите четыре раза зажим таза, чтобы завершить один цикл упражнения. Для начала будет достаточно 2 таких цикла.

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Упражнение №5

Сядьте на край крепкого стула. Зажмите мяч между коленями. Ступни держите врозь, а мяч удерживайте давлением внутренней поверхности бедер. Сидите прямо, руки держите прямо. Зажмите мяч между бедрами как можно сильнее, и задержите его в таком положении на 3 секунды. Ослабьте мышцы, но не выпускайте мяч из ног! Снова сожмите со всех сил. Упражнение делать в 3 подхода по 30 раз.

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