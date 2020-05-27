В сезон кабачков эксперт «Все буде добре» Сергей Калинин советует не готовить этот овощ, а употреблять сырым, приготовив из него пасту. Как приготовить сырые кабачки так, чтобы это было вкусно и полезно – узнайте из нашего материала. Предлагаем пошаговый рецепт пасты из кабачков.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Шампиньоны – 4 шт.

Оливковое масло

Соль, перец

Соус:

Сельдерей – пучок

Петрушка – пучок

Помидор – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Перец чили – 1 шт.

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Приготовление:

Кабачок очистить от кожуры. С помощью овощечистки нарезать овощ ленточками, чтобы получились полоски шириной примерно в полсантиметра. Шампиньоны (вместе с ножками) разрезать на четыре части и смешать с растительным маслом, солью и перцем – поджарить. Взбить в блендере помидоры, сельдерей, чеснок, чили, петрушку – чтобы получился густой томатный соус. Выложить в глубокую тарелку «пасту» из кабачков, сбрызнуть оливковым маслом, залить соусом, сверху выложить грибы.

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