«Королева пляжа» – комплекс для похудения от Аниты Луценко
Худеете к лету? Звездный тренер Анита Луценко подготовила экстренный комплекс для похудения! Всего за две недели интенсивных упражнений вы сможете создать подтянутый силуэт и избавиться от 7 лишних килограммов! Подробней читайте в нашем материале.
Упражнение №1 – выпрыгивание (бурпи)
Опуститься вниз на носочки, руки поставить на пол. Выпрыгивать вверх с максимальной силой. Повторить 20 раз.
Упражнение №2 – реверанс
Руки поставить на талию, присесть в реверансе (левую ногу оставить, а на правую – присесть). Таз при этом направлен вперёд. Колено опускается ближе к пятке, но пола не касается.
Поднимайтесь из такого положения, меняйте ногу и возвращайтесь обратно 20 раз.
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Упражнение №3 – развороты
Сесть, положить руки за голову. Разворачивайте корпус в левую строну и одновременно приподнимайте левую ногу, чтобы коснуться её локтем. При этом ноги необходимо удерживать на весу.
Упражнение №4 – ягодицы
Встать на колени, руки согнуть в локтях и положить друг на друга. Вначале поставить правую ногу вперёд, потом – левую. Повторить 20 раз.
Упражнение №5 – скейтер
Ноги держать вместе, руки опустить вниз вдоль бёдер. Теперь нужно выполнить прыжок на правой ноге, левую при этом нужно согнуть в колене и поднять над полом. Одновременно нужно наклониться и коснуться левой рукой пола. Корпус должен быть повёрнут в правую сторону, правая рука поднята вверх. Затем то же самое делаем в другую сторону.
Комплекс необходимо выполнять каждый день и уже через 2 недели вы увидите результат!
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