Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTI0OSINCmRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWZvcm1hdD0iZnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX0Z1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+DQo=

Говядина по-веллингтонски от победителя «МастерШеф» Павы

28.05.2020

Хотите порадовать своего мужчину, приготовив мясное блюдо? Победитель 7 сезона «МастерШеф» Вадим Пава Бжезинский поделился рецептом говядины по-веллингтонски, от которой будут в восторге все любители мяса. Говядина по-веллингтонски – это цельный кусок вырезки, запеченный в тесте с грибами и беконом. Читайте пошаговый рецепт мяса по–веллингтонски в материале.

говядина по-веллингтонски

 

Ингредиенты:

  • Говяжья вырезка – 750 г
  • Грибы (шампиньоны) – 600 г
  • Пармская ветчина или бекон – 7 ломтиков
  • Английская горчица – 2 ст. л.
  • Листы слоеного теста – 500 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Морская соль – 2 щепотки
  • Свежемолотый перец – 5 г
  • Тимьян – 1 веточка
  • Розмарин – 1 веточка

Больше по теме: Теплый салат с говяжьей вырезкой – быстрый рецепт

Приготовление:

Важно: Мясо должно быть охлажденным, но не замороженным. Перед приготовлением мясо надо достать заранее – оно должно быть комнатной температуры.

  1. Шампиньоны измельчить в пюре. Выложить на сухую сковороду и выпарить влагу. Остудить.
  2. Мясо смазать солью и перцем и «запечатать», подержав на раскаленной сковороде с оливковым маслом по 30 секунд с каждой стороны. В сковороду добавить веточку тимьяна и веточку розмарина.
  3. Выложить на пищевую пленку кусочки бекона плотно друг к другу. Сверху размазать грибное пюре.
  4. Остывшее мясо обмазать горчицей и положить на шампиньоны, плотно завернуть пищевой пленкой. Отправить на 20 минут в холодильник.
  5. Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3-4 мм, чтобы можно было завернуть мясо.
  6. Отделить желтки от белков.
  7. С мяса снять пленку и уложить его на тесто. Края теста смазать желтком, чтобы лучше склеилось. Завернуть и смазать желтком сверху.
  8. Запекать при температуре 200 градусов 20 минут, затем снизить температуру до 180 и печь еще 15 минут.

Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре

Video: Говядина по-веллингтонски от победителя «МастерШеф» Павы

Как приготовить говядину по-веллингтонски? Читайте пошаговый рецепт говядины по-веллингтонски от победителя МастерШеф Павы - Вадима Бжезинского

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить