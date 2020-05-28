Говядина по-веллингтонски от победителя «МастерШеф» Павы
28.05.2020
Хотите порадовать своего мужчину, приготовив мясное блюдо? Победитель 7 сезона «МастерШеф» Вадим Пава Бжезинский поделился рецептом говядины по-веллингтонски, от которой будут в восторге все любители мяса. Говядина по-веллингтонски – это цельный кусок вырезки, запеченный в тесте с грибами и беконом. Читайте пошаговый рецепт мяса по–веллингтонски в материале.
Ингредиенты:
- Говяжья вырезка – 750 г
- Грибы (шампиньоны) – 600 г
- Пармская ветчина или бекон – 7 ломтиков
- Английская горчица – 2 ст. л.
- Листы слоеного теста – 500 г
- Яйца – 2 шт.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Морская соль – 2 щепотки
- Свежемолотый перец – 5 г
- Тимьян – 1 веточка
- Розмарин – 1 веточка
Больше по теме: Теплый салат с говяжьей вырезкой – быстрый рецепт
Приготовление:
Важно: Мясо должно быть охлажденным, но не замороженным. Перед приготовлением мясо надо достать заранее – оно должно быть комнатной температуры.
- Шампиньоны измельчить в пюре. Выложить на сухую сковороду и выпарить влагу. Остудить.
- Мясо смазать солью и перцем и «запечатать», подержав на раскаленной сковороде с оливковым маслом по 30 секунд с каждой стороны. В сковороду добавить веточку тимьяна и веточку розмарина.
- Выложить на пищевую пленку кусочки бекона плотно друг к другу. Сверху размазать грибное пюре.
- Остывшее мясо обмазать горчицей и положить на шампиньоны, плотно завернуть пищевой пленкой. Отправить на 20 минут в холодильник.
- Раскатать тесто в прямоугольник толщиной 3-4 мм, чтобы можно было завернуть мясо.
- Отделить желтки от белков.
- С мяса снять пленку и уложить его на тесто. Края теста смазать желтком, чтобы лучше склеилось. Завернуть и смазать желтком сверху.
- Запекать при температуре 200 градусов 20 минут, затем снизить температуру до 180 и печь еще 15 минут.
Читайте больше интересных новостей в Viber Все буде добре
Video: Говядина по-веллингтонски от победителя «МастерШеф» Павы
PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzg5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJvdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9PdXRzdHJlYW0iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWNvbnRlbnRfaWQ9ImRvYnJlLnN0Yi51YSIgc3JjPSIvL3BsYXllci52ZXJ0YW1lZGlhLmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjAxL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcz9mYj0wMDEiPjwvc2NyaXB0Pg0K
PGRpdiBpZD0nZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg1OTg3MTc0LTAnPg0KPHNjcmlwdD4NCmdvb2dsZXRhZy5jbWQucHVzaChmdW5jdGlvbigpIHsgZ29vZ2xldGFnLmRpc3BsYXkoJ2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NTk4NzE3NC0wJyk7IH0pOw0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4=