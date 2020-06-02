Как выбрать банки для консервации

Эксперты «Все буде добре» рассказали STB.UA, следствием чего могут быть взрывы банок с консервацией. Вы узнаете удивительные секреты о том, как обезопасить ваши усилия и сохранить банки на всю зиму. Подробнее о том, как правильно выбрать банки для консервации, читайте в нашем материале.



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Подход к консервации должен быть достаточно серьезным, ведь если не придерживаться определенных правил, ваш труд может быть не только напрасным, а еще и навредить вашим близким!

Правила консервации:

Внутри банки может поселиться плесень, которая выделяет опасные микотоксины, отравляющие наш организм. Причем состояние банки не всегда «выдает» непрошеных гостей. С виду она может быть абсолютно нормальной. Стеклянные банки – они не вечные. И трескаются, и крошатся… Причем прямо в процессе закатки. Посуду, предназначенную для консервирования, надо подготовить. Вымыть горячей водой с добавлением пищевой соды. Затем банки и бутылки нужно прогреть в жаркой духовке или над огнем – в воде. Чтобы банки не лопнули во время стерилизации, положите на дно кастрюли или противня холщовую салфетку. Это поможет сделать прогревание более равномерным. Чтобы проверить банку на целостность, необходимо постучать по ней карандашом. Если банка имеет мельчайшую трещинку, это будет слышно. Звук при этом глухой, а целая банка звучит звонко! Внимательно посмотрите на спаечный шов. Он должен быть тонким, иначе стекло будет крошиться на стыке. Толстый шов помешает крышке плотно «обхватить» горлышко – значит, в банку попадет воздух и наша консервация «взорвется». Если консервируете в 3-литровой банке, сложно добиться и насыщенного вкуса. В трехлитровой банке помидоры и огурцы получатся мягкими. Лучше берите баночку литровую. Также настоятельно не рекомендуется использовать пластиковую тару для консервации.

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