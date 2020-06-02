Как выбрать банки для консервации
02.06.2020
Эксперты «Все буде добре» рассказали STB.UA, следствием чего могут быть взрывы банок с консервацией. Вы узнаете удивительные секреты о том, как обезопасить ваши усилия и сохранить банки на всю зиму. Подробнее о том, как правильно выбрать банки для консервации, читайте в нашем материале.
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Подход к консервации должен быть достаточно серьезным, ведь если не придерживаться определенных правил, ваш труд может быть не только напрасным, а еще и навредить вашим близким!
Правила консервации:
- Внутри банки может поселиться плесень, которая выделяет опасные микотоксины, отравляющие наш организм. Причем состояние банки не всегда «выдает» непрошеных гостей. С виду она может быть абсолютно нормальной.
- Стеклянные банки – они не вечные. И трескаются, и крошатся… Причем прямо в процессе закатки.
- Посуду, предназначенную для консервирования, надо подготовить. Вымыть горячей водой с добавлением пищевой соды. Затем банки и бутылки нужно прогреть в жаркой духовке или над огнем – в воде.
- Чтобы банки не лопнули во время стерилизации, положите на дно кастрюли или противня холщовую салфетку. Это поможет сделать прогревание более равномерным.
- Чтобы проверить банку на целостность, необходимо постучать по ней карандашом. Если банка имеет мельчайшую трещинку, это будет слышно. Звук при этом глухой, а целая банка звучит звонко!
- Внимательно посмотрите на спаечный шов. Он должен быть тонким, иначе стекло будет крошиться на стыке. Толстый шов помешает крышке плотно «обхватить» горлышко – значит, в банку попадет воздух и наша консервация «взорвется».
- Если консервируете в 3-литровой банке, сложно добиться и насыщенного вкуса. В трехлитровой банке помидоры и огурцы получатся мягкими. Лучше берите баночку литровую.
- Также настоятельно не рекомендуется использовать пластиковую тару для консервации.
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