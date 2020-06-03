Чахохбили по-грузински из курицы за 30 минут: рецепт пошаговый
03.06.2020
Чахохбили — это рагу из птицы, национальное грузинское блюдо. Первоначально чахохбили делалось из фазана, но в настоящее время это блюдо готовят из любого мяса птицы, а особенно часто из домашней курицы. А вы хотите приготовить из обычной курицы настоящее грузинское блюдо, да к тому же всего за 30 минут? Победительница проекта «Холостяк-6» Алёна Лесик в своё время успела покорить этим блюдом экс-холостяка Иракли Макацария. Теперь и вы будете знать рецепт чахохбили, которое готовится всего полчаса!
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Ингредиенты для приготовления чахохбили:
- Курица – 1 кг
- Помидоры – 0,5 кг
- Лук – 2 шт.
- Греческий орех – 1 ст.
- Чеснок – 5 зуб.
- Перец чили – 0,5 шт.
- Хмели-сунели – ¼ ч. л.
- Тимьян – 2 вет.
- Карри – ¼ ч. л.
- А также: петрушка, кинза, базилик
- Красный молотый перец – ¼ ч. л.
- Сумах – ¼ ч. л.
- Болгарский перец – 2 шт.
- Стручковая фасоль – 250 г
- Растительное масло – 2 ст. л.
- Зелёный лук
Приготовление чахохбили:
- Порезать курицу на куски, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
- Обжарить лук, добавить измельченные помидоры, грецкий орех, болгарский перец и специи.
- Проварить соус, добавить бланшированную стручковую фасоль.
- Перемешать и добавить курицу, чеснок и перец чили.
- Тушить 15 минут, затем добавить зелень.
Приятного аппетита!
Video: Чахохбили по-грузински из курицы за 30 минут: рецепт пошаговый
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