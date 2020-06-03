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Чахохбили по-грузински из курицы за 30 минут: рецепт пошаговый

03.06.2020

Чахохбили — это рагу из птицы, национальное грузинское блюдо. Первоначально чахохбили делалось из фазана, но в настоящее время это блюдо готовят из любого мяса птицы, а особенно часто из домашней курицы. А вы хотите приготовить из обычной курицы настоящее грузинское блюдо, да к тому же всего за 30 минут? Победительница проекта «Холостяк-6» Алёна Лесик в своё время успела покорить этим блюдом экс-холостяка Иракли Макацария. Теперь и вы будете знать рецепт чахохбили, которое готовится всего полчаса!

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Ингредиенты для приготовления чахохбили:

  • Курица – 1 кг
  • Помидоры – 0,5 кг
  • Лук – 2 шт.
  • Греческий орех – 1 ст.
  • Чеснок – 5 зуб.
  • Перец чили – 0,5 шт.
  • Хмели-сунели – ¼ ч. л.
  • Тимьян – 2 вет.
  • Карри – ¼ ч. л.
  • А также: петрушка, кинза, базилик
  • Красный молотый перец – ¼ ч. л.
  • Сумах – ¼ ч. л.
  • Болгарский перец – 2 шт.
  • Стручковая фасоль – 250 г
  • Растительное масло – 2 ст. л.
  • Зелёный лук

Приготовление чахохбили:

  1. Порезать курицу на куски, обжарить на растительном масле до золотистой корочки.
  2. Обжарить лук, добавить измельченные помидоры, грецкий орех, болгарский перец и специи.
  3. Проварить соус, добавить бланшированную стручковую фасоль.
  4. Перемешать и добавить курицу, чеснок и перец чили.
  5. Тушить 15 минут, затем добавить зелень.

Приятного аппетита!

Video: Чахохбили по-грузински из курицы за 30 минут: рецепт пошаговый

Чахохбили по-грузински можно приготовить всего а 30 минут. Сегодня вы узнаете рецепт чахохбили из курицы, который обязательно станет любимым в вашей семье

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