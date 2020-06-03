Чахохбили — это рагу из птицы, национальное грузинское блюдо. Первоначально чахохбили делалось из фазана, но в настоящее время это блюдо готовят из любого мяса птицы, а особенно часто из домашней курицы. А вы хотите приготовить из обычной курицы настоящее грузинское блюдо, да к тому же всего за 30 минут? Победительница проекта «Холостяк-6» Алёна Лесик в своё время успела покорить этим блюдом экс-холостяка Иракли Макацария. Теперь и вы будете знать рецепт чахохбили, которое готовится всего полчаса!

Больше по теме: Хачапури по-аджарски

Ингредиенты для приготовления чахохбили:

Курица – 1 кг

Помидоры – 0,5 кг

Лук – 2 шт.

Греческий орех – 1 ст.

Чеснок – 5 зуб.

Перец чили – 0,5 шт.

Хмели-сунели – ¼ ч. л.

Тимьян – 2 вет.

Карри – ¼ ч. л.

А также: петрушка, кинза, базилик

Красный молотый перец – ¼ ч. л.

Сумах – ¼ ч. л.

Болгарский перец – 2 шт.

Стручковая фасоль – 250 г

Растительное масло – 2 ст. л.

Зелёный лук

Приготовление чахохбили:

Порезать курицу на куски, обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Обжарить лук, добавить измельченные помидоры, грецкий орех, болгарский перец и специи. Проварить соус, добавить бланшированную стручковую фасоль. Перемешать и добавить курицу, чеснок и перец чили. Тушить 15 минут, затем добавить зелень.

Приятного аппетита!

Video: Чахохбили по-грузински из курицы за 30 минут: рецепт пошаговый Чахохбили по-грузински можно приготовить всего а 30 минут. Сегодня вы узнаете рецепт чахохбили из курицы, который обязательно станет любимым в вашей семье