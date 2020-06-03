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Десерт «Горячая черешня» от повара Марины Шевченко

03.06.2020

Необычный десерт «Горячая черешня» – лакомство, которое должен попробовать каждый.  Особенно сейчас, когда ягодный сезон в самом разгаре. Участница «МастерШеф» Марина Шевченко делится с вами простым рецептом десерта «Горячая черешня».

горячая черешня

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Сахар –1/2 ст.
  • Черешня – 500 г
  • Масло сливочное – 60 г
  • Мюсли (овсяные хлопья) – 200 г

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Приготовление:

  1. Черешню хорошо промыть, удалить косточки.
  2. Ягоды выложить в огнеупорную форму для выпекания, посыпать сахаром и дать пустить сок.
  3. В небольшой миске тщательно перемешать мюсли или хлопья и растопленное масло. Выложить получившуюся массу поверх черешни.
  4. Запекать 1520 минут при температуре 190 °С. Подавать блюдо горячим.

Перед подачей можно украсить свежими ягодами, кусочками свежих фруктов.

Смотрите на видео, как приготовить десерт «Горячая черешня», а также еще два блюда из черешни. Все три блюда можно приготовить всего за полчаса!

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Video: Десерт «Горячая черешня» от повара Марины Шевченко

Как приготовить десерт Горячая черешня? Рецепт приготовления пошагово десерта с черешней от Марины Шевченко

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