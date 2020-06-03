Многим девушкам нередко приходится избавляться от нежелательной растительности уже на следующий день после бритья. Маска после депиляции, рецептом которой делится Ольга Волкова, не только снимет раздражение, но и замедлит рост волос после депиляции. Как сделать маску для замедления роста волос — в материале.

Ингредиенты:

Отвар перепонок ореха – 6 ч. л.

Гороховая мука – 5 ч. л.

Яблочный уксус – 1 ч. л.

Эфирное масло мяты – 6 капель

Эфирное масло лаванды – 4 капли

Эфирное масло чайного дерева – 6 капель

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Приготовление отвара:

1. Возьмите 4 чайные ложки перепонок, перетрите их и залейте 2 столовыми ложками кипятка.

2. Отправьте отвар на водяную баню. Он должен потомиться 30 минут. Затем перепонкам необходимо остыть в течение 2 часов.

Приготовление маски:

1. Возьмите гороховую муку и смешайте ее с отваром.

2. Добавьте к ингредиентам яблочный уксус.

3. Капните в содержимое эфирные масла.

Маска готова!

Способ нанесения:

Наносить ее следует на ноги после процесса депиляции на 10–15 минут. Затем состав необходимо смыть теплой водой. Далее наносите средство каждый день после душа на 5 минут. Эфирное масло мяты успокоит кожу и снимет раздражение, чайное дерево справится с бактериями, ну а лаванда придаст ножкам приятный аромат.

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Video: Средство для замедления роста волос после депиляции Маска после депиляции не только снимет раздражение, но и замедлит рост волос после депиляции. Как сделать маску для замедления роста волос - в материале.