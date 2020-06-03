Средство для замедления роста волос после депиляции
Многим девушкам нередко приходится избавляться от нежелательной растительности уже на следующий день после бритья. Маска после депиляции, рецептом которой делится Ольга Волкова, не только снимет раздражение, но и замедлит рост волос после депиляции. Как сделать маску для замедления роста волос — в материале.
Ингредиенты:
- Отвар перепонок ореха – 6 ч. л.
- Гороховая мука – 5 ч. л.
- Яблочный уксус – 1 ч. л.
- Эфирное масло мяты – 6 капель
- Эфирное масло лаванды – 4 капли
- Эфирное масло чайного дерева – 6 капель
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Приготовление отвара:
1. Возьмите 4 чайные ложки перепонок, перетрите их и залейте 2 столовыми ложками кипятка.
2. Отправьте отвар на водяную баню. Он должен потомиться 30 минут. Затем перепонкам необходимо остыть в течение 2 часов.
Приготовление маски:
1. Возьмите гороховую муку и смешайте ее с отваром.
2. Добавьте к ингредиентам яблочный уксус.
3. Капните в содержимое эфирные масла.
Маска готова!
Способ нанесения:
- Наносить ее следует на ноги после процесса депиляции на 10–15 минут.
- Затем состав необходимо смыть теплой водой.
- Далее наносите средство каждый день после душа на 5 минут.
- Эфирное масло мяты успокоит кожу и снимет раздражение, чайное дерево справится с бактериями, ну а лаванда придаст ножкам приятный аромат.
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