Черешневый сорбет: пошаговый рецепт
04.06.2020
Сезон черешни официально считается открытым! Предлагаем вам приготовить сорбет из черешни. Замороженный десерт придется очень кстати в летнюю жару, а вкус черешневого сорбета вас просто сразит! Читайте пошаговый рецепт в материале.
Ингредиенты:
- Черешня – 350 г
- Белое сухое вино (виноградный сок) – 100 мл
- Мед – 5 ст. л.
- Сок лимона – 2 ст. л.
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Приготовление:
- Сделать заправку, смешав вино, мед и сок лимона, взбить до однородности.
- Из черешни удалить косточки. Мякоть положить в блендер и несколько раз взбить до крупной крошки, но не до состояния пюре.
- Затем смешать с заправкой. Переложить в миску и отправить в морозильную камеру.
- Каждые 10 минут открывать и тщательно перемешивать смесь. Повторить 3-4 раза, пока смесь не замерзнет до состояния сорбета.
Приятного аппетита!
Смотрите на видео прямо сейчас, как приготовить три замечательных десерта из черешни всего за полчаса:
Video: Черешневый сорбет: пошаговый рецепт
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