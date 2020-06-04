Существует ли рецепт квашеной капусты быстрого приготовления? Будьте уверены, что да! Квашеная капуста быстрого приготовления с тыквой и апельсином – именно то, что вам нужно жарким летом. Читайте в материале рецепт приготовления от участника «МастерШеф» Евгения Поливоды.

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Квашеная капуста быстрого приготовления с тыквой и апельсином

Ингредиенты:

капуста – 3 кг

тыква – 200 г

сахар – 150 г

апельсин – 1 шт.

вода – 1 л

яблочный уксус – 50 мл

соль – 2 ч. л.

растительное масло – 50 мл

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Приготовление:

Капусту крупно нарезать. Тыкву очистить от кожуры и семян, натереть на крупной терке. Апельсин очистить от семечек, измельчить вместе с кожурой. Смешать капусту, тыкву, апельсин и 50 г сахара. Всю смесь уложить в эмалированную кастрюлю. Приготовить рассол: смешать воду, соль, 100 г сахара, яблочный уксус, растительное масло. Вскипятить. Залить капусту кипящим рассолом. Настаивать сутки.

Приятного аппетита!

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